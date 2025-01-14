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富蘭克林投顧：今年債市投資策略 「分散、彈性、中性利率曝險」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓精選收益基金績效。資料來源：理柏資訊
富蘭克林坦伯頓精選收益基金績效。資料來源：理柏資訊

自2024年9月聯準會開始降息以來，美國強韌的經濟表現及川普交易導致債券市場表現不如預期。隨著1月10日公布美國亮麗的就業報告後，十年期公債殖利率更升至4.76%、達2023年11月以來新高。富蘭克林證券投顧表示，2025年債市投資策略宜採取「分散、彈性、中性利率曝險」三大策略，債市雖反應各項利空而下跌，同時債券殖利率墊高隱含著未來收益空間提高，也將開始吸納來自股市的避險資金。以精選收益複合債策略，保持於各類別、各天期債券尋找機會的彈性，方能於投資變局中，爭取風險調整後的收益空間。

美國公債和投資級公司債與抵押債為組合的美國高評級綜合債指數，其到期殖利率於這波債市修正後再次升破5%（1/10：5.09%），回溯其於2022/10/14、2023/7/6、2024/4/8開始升逾5%的波段，由這三個起始日結算至2025/1/10殖利率重返5%的指數含息報酬分別達9.33%、4.94%、2.19%，顯示儘管債券價格因殖利率登高而難有表現，但仍可享有債息收益累積。且假若殖利率未來自高檔下滑時，債券價格則有資本利得空間可期待。

富蘭克林證券投顧表示，展望美國經濟可受惠於就業市場強健、川普延長減稅和法規鬆綁有助企業與消費者信心上揚。然而風險為：地緣政治風險和川普部份政策不確定，尤其關稅政策恐再推升美國物價，而且也將損及其貿易夥伴國的出口與經濟。隨著川普即將於1月20日上任，許多政見在逐一落實成政策的過程中，市場的震盪仍難以避免。所幸，債券市場的川普交易早在大選前即已上演，隨著各類債券殖利率墊高後，高品質債券做為平衡股市震盪的功能已更加堅實。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，若美國經濟仍強韌且考量新政策衝擊，2025年聯準會再降息幅度可能只有1碼，但時間點仍有高度不確定性。長率部份，評估川普的政策若被充份執行，十年期公債殖利率將可能高於5%；然而考量共和黨黨員對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆的程度，如此即可能壓抑十年期公債殖利率上行空間處於4.5%~5%區間。就各債券類別，儘管非投資級公司債利差已緊，但仍是殖利率較高的資產，且可受惠於美國強健的經濟以及川普的親商政策；銀行監管放鬆亦對抵押債等證券化產品有利。美國公債雖然仍具有資金避風港功能，但美國財政不容樂觀，因此不宜押注過長天期債。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至2024年12月底持債平均到期殖利率為6.21%*、平均5.34年到期，投組以高品質債為多，現階段於非投資級公司債與投資級債組各約配置四成與六成比重。眼下債市機會與風險共存，以中性利率風險，並且擴大債券投資類別廣度的複合債策略，可望達到防禦下檔風險並爭取收益空間的目標。

殖利率 美國公債

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