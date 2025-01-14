富蘭克林投顧：今年債市投資策略 「分散、彈性、中性利率曝險」

自2024年9月聯準會開始降息以來，美國強韌的經濟表現及川普交易導致債券市場表現不如預期。隨著1月10日公布美國亮麗的就業報告後，十年期公債殖利率更升至4.76%、達2023年11月以來新高。富蘭克林證券投顧表示，2025年債市投資策略宜採取「分散、彈性、中性利率曝險」三大策略，債市雖反應各項利空而下跌，同時債券殖利率墊高隱含著未來收益空間提高，也將開始吸納來自股市的避險資金。以精選收益複合債策略，保持於各類別、各天期債券尋找機會的彈性，方能於投資變局中，爭取風險調整後的收益空間。

以美國公債和投資級公司債與抵押債為組合的美國高評級綜合債指數，其到期殖利率於這波債市修正後再次升破5%（1/10：5.09%），回溯其於2022/10/14、2023/7/6、2024/4/8開始升逾5%的波段，由這三個起始日結算至2025/1/10殖利率重返5%的指數含息報酬分別達9.33%、4.94%、2.19%，顯示儘管債券價格因殖利率登高而難有表現，但仍可享有債息收益累積。且假若殖利率未來自高檔下滑時，債券價格則有資本利得空間可期待。

富蘭克林證券投顧表示，展望美國經濟可受惠於就業市場強健、川普延長減稅和法規鬆綁有助企業與消費者信心上揚。然而風險為：地緣政治風險和川普部份政策不確定，尤其關稅政策恐再推升美國物價，而且也將損及其貿易夥伴國的出口與經濟。隨著川普即將於1月20日上任，許多政見在逐一落實成政策的過程中，市場的震盪仍難以避免。所幸，債券市場的川普交易早在大選前即已上演，隨著各類債券殖利率墊高後，高品質債券做為平衡股市震盪的功能已更加堅實。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊表示，若美國經濟仍強韌且考量新政策衝擊，2025年聯準會再降息幅度可能只有1碼，但時間點仍有高度不確定性。長率部份，評估川普的政策若被充份執行，十年期公債殖利率將可能高於5%；然而考量共和黨黨員對於擴大財政赤字可能會有些抵制，繼而限縮財政寬鬆的程度，如此即可能壓抑十年期公債殖利率上行空間處於4.5%~5%區間。就各債券類別，儘管非投資級公司債利差已緊，但仍是殖利率較高的資產，且可受惠於美國強健的經濟以及川普的親商政策；銀行監管放鬆亦對抵押債等證券化產品有利。美國公債雖然仍具有資金避風港功能，但美國財政不容樂觀，因此不宜押注過長天期債。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金為複合債券型基金，截至2024年12月底持債平均到期殖利率為6.21%*、平均5.34年到期，投組以高品質債為多，現階段於非投資級公司債與投資級債組各約配置四成與六成比重。眼下債市機會與風險共存，以中性利率風險，並且擴大債券投資類別廣度的複合債策略，可望達到防禦下檔風險並爭取收益空間的目標。