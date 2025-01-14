公股人壽「綠色金融小學堂」創意出擊！獲逾3千5百位民眾熱烈迴響

合作金庫人壽、第一金人壽、臺銀人壽三大公股人壽去年12月推出「綠色金融小學堂」線上遊戲，為期兩週活動吸引超過3千5百人次參與，迴響熱烈，網友表示：「題目淺顯易懂，原來ESG離我們這麼近」、「長知識了」、「全家一起玩，沒想到我竟然輸給阿嬤！」

ESG已成企業顯學，保險業作為金融業重要的一環，更要落實ESG，促進社會永續發展。為了攜手民眾共同加入金融ESG的行列，公股人壽聯盟過去長期推廣房貸壽險，透過線上活動帶領民眾思考保險保障的觀念與價值，自2021年開始推出線上活動以來，每年參與人次皆以倍數成長，今年公股人壽更透過「綠色金融小學堂」線上遊戲，民眾動動手指，花1分鐘即可測驗出自己的ESG層級，藉此將ESG觀念深入社會大眾，串連企業與民眾的力量，共同打造更美好的永續社會及環境，並贏得參與民眾的一致好評。

ESG主要分為「環境、社會、治理」三個面向，在「環境」面向，公股人壽積極推動節能減碳，並透過數位、無紙化作業、網路投保、電子保單等，減少紙張浪費，民眾只要手機連網、動動手指，就能完成線上投保，省下郵資與寄送等待的時間，三大公股人壽推估一年共省下772,500張A4紙，相當於450座台北101大樓高。

在「社會」面向，有鑑於國人買保險重視投資、還本，容易忽略保險的主要目的為提供保障，三大公股人壽長期致力於推動保障型商品，獲金管會評選為「提高國人保險保障」績優公司。針對ESG「治理」面向，公股人壽加入保險科技共享平臺，提供「理賠/保全聯盟鏈」服務，讓理賠及契約變更等流程更迅速簡便，並實施「公平待客」，為各族群設計友善商品、多元服務管道等，優化公司治理，營造健全ESG生態體系，提供客戶最適切完整的保障，促進社會永續發展，陪伴國人迎接更好的每一天。

從本次「綠色金融小學堂」線上測驗結果，也反映出許多民眾高估了壽險保障，2023年台灣每人平均死亡給付僅「60.3萬元」，低於國人一年平均薪資，但多數民眾卻誤認為平均死亡給付達到「100.5萬元」，顯示國人壽險保障之風險意識有待提高。

截至2024年第三季底，三大公股人壽保險新契約之平均保額約288-309 萬元，較國人平均死亡給付金額高出約4倍之多，幫助國人擁有充足保障，奠定家庭與社會穩固的基礎。並且建立防詐機制、不斷進行防詐宣導，守護年長者安穩的退休人生，並逐步將金融防詐宣導擴及至年輕族群，冀望讓詐騙無所遁形！