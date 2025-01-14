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元大期春節交易不打烊 開戶送600元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大期貨首次攜和泰集團「yoxi計程車」開戶最高送600元。（元大期貨/提供）
元大期貨首次攜和泰集團「yoxi計程車」開戶最高送600元。（元大期貨/提供）

2025年春節將迎來11天台股休市假期，引發投資人高度關注，國際金融市場仍然熱絡交易，特別是美國總統當選人川普（Donald Trump）計畫於1月20日，也就是上任第一天，發布超過25條行政命令與指示，大幅重塑美國政策，可能引發全球金融市場波動。台股將於1月20日封關，交易人可以提前開立國外期貨帳戶，掌握全球市場的每個交易契機。

元大期貨（6023）身為全台首家推出春節不打烊服務的期貨商，今年邁入第31年，即使在春節假期也堅守承諾，於1月13日至2月28日再度隆重推出「五福期聚財 春節來元大」活動，透過元大期貨的多系統交易平台，即時參與全球16個交易所的多元期權商品；同步推出的槓桿交易服務，連結國外知名股指與個股、黃金、原油、匯率與貴金屬等商品，差價契約多元商品規格、多空雙向交易，合約規格小與槓桿倍數特性，成為熱門交易衍生性商品之一，成為新手交易人首選衍生性入門商品。

元大期貨首次攜手和泰集團「yoxi計程車」，在平台輸入「春節做期貨」即可領取20元的yoxi搭車金，開戶成功送400元搭車金，輕鬆展開春遊旅程。除此之外，元大期貨春節不打烊活動期間，新戶、靜止戶，完成一筆交易可獲得200元電子禮券（槓桿交易兩點送200元電子禮券）；每滿10口即可獲得抽Apple精品等其他大獎資格；累積交易最高可獲得50,000元電子禮券及24K刻字黃金牌，活動期間投入百萬元獎勵，展現對客戶的誠意。

元大期貨表示，編製春節CME、SGX、JPX各盤別手冊及錄製春節特別影音節目，整合最新市場情報，協助交易人掌握2025年開春新趨勢。春節期間台股關盤，元大期貨春節不打烊，無論是新手還是資深交易人，都能找到適合自己的交易選擇。

元大 春節 期貨

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