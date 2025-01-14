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渣打上調黃金價格：未來12個月內每盎司衝2900美元

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

渣打銀14日舉行2025年經濟展望，渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）指出，上調金價長期目標至每盎司2,900美元，認為供過於求疑慮，油價承壓。受惠於全球央行降息潮及避險需求增加的雙重推動，渣打CIO認為黃金價格展望樂觀，將可望持續上揚。預估金價在短期1至3個月內可能觸及每盎司2,750美元，未來12個月內則有望達到每盎司2,900美元。

Steve Brice指出，在主要央行中，日本央行可能是2025年唯一一個實施升息的央行，這將支撐日圓走勢。然而，美國的高關稅政策恐壓抑日本出口貿易，進而限制日圓升值空間。儘管如此，基於美國10年期公債殖利率預期將維持窄幅波動，再加上日本央行可能升息並進行外匯干預，預期美元兌日圓在2025年將呈現下跌走勢。具體而言，該匯率預期在未來3個月將觸及152，12個月後則可能降至145。

中國大陸正面臨內需疲軟與外貿受挫的雙重壓力，預期美元兌離岸人民幣將在3個月內達到7.35，而12個月後可能回落至7.20。就商品貨幣而言，由於中國大陸是澳洲的主要出口市場，受中國大陸經濟放緩影響，預期澳幣兌美元在未來12個月將維持在0.65水準。紐西蘭儘管仍面臨通膨壓力，但因經濟成長預期下修，預期紐幣兌美元在未來12個月將處於0.57。至於加幣，其走勢將取決於全球經濟成長與油價復甦力道，預期美元兌加幣將全年維持在1.44左右。

預期西德州原油價格將在未來12個月回落至每桶65美元。全球供應持續偏高，主要原因是OPEC產油國組織擁有大量閒置產能，同時川普能源政策著重提升美國的供給量。在需求方面，中國大陸經濟表現疲弱可能導致2025年出現產能過剩。不過，短期內（1至3個月）油價可能因OPEC+延後重啟產能而反彈至70美元。

原油價格 日本央行

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