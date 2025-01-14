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渣打看美2025年降3碼：但第1季降息可能性「正在降低」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
2025年渣打CIO全球投資展望：把握先機 智珠在握。圖中為渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲，左為渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla，右為渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。圖／業者提供
2025年渣打CIO全球投資展望：把握先機 智珠在握。圖中為渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲，左為渣打銀行財富管理處處長Samrat Khosla，右為渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪。圖／業者提供

渣打銀14日舉行2025年經濟展望，渣打銀財富方案全球首席投資總監Steve Brice（布思哲）指出，美聯準會（Fed）第1季降息可能性「正在降低」，2025年第一次降息時間點最有可能落在6月，全年雖然仍會降3碼、年底聯邦基準利率降至3.75％，「但下半年是否連續降息無法預測」。美債十年期公債殖利率料升到4.75％到5％壓力區後，將會回落，美元將會在年中反轉向下。

Steve Brice認為，半年美元指數應會向下走，未來3個月在106水平波動，年中後反轉向下，未來12個月回到105左右，第一，因最近美元對所有貨幣評價面偏高，過度反應避險需求，第二原因，是近期川普內閣經濟成員開始提到，未來如美政策開始需要美國製造、甚至美國出口，是否有必要讓美元回落。

美國十年期公債殖利率即將接近5％，Steve Brice認為，對股市已經產生暫時性影響，惟美Fed原先設定中性目標通膨2％並沒有改變，認為十年期美債越接近4.75％到5％壓力區，更有可能放緩、甚至回落。估未來12個月每十年期公債殖利率落4％到4.25％。

對於美國最近加州大火，Steve Brice指出，「要關注兩大影響」，第一，短期為當區域經濟活動是否受到衝擊，第二，美國未來對保險業理賠，第三，後續需要重建時候，帶動的經濟活動與刺激，第四，對政治層面衝擊是否逐步產生，尤其是川普內閣就任後的下半年相關發展。

對於亞洲股市，Steve Brice中性看待，認為今年企業盈餘成長將帶來正報酬，尤其看好印度股市長期有基礎，此外，認為中國大陸現在評價面非常低，下行風險減少，關注後續中國大陸官方刺激政策。

Steve Brice指出，估計全球經濟成長率雖預期穩定維持3%以上，但成長動能明顯分化。美國經濟地位持續強勢，而歐元區及包括中國大陸和印度在內的新興市場則呈現放緩趨勢。展望2025年，美國將持續作為全球經濟的主要推動力。隨著川普重返白宮，其減稅、放寬監管及貿易保護政策，預計將進一步提振美國企業信心和私人投資。美國經濟達成「軟著陸」或「不著陸」的機率預估為85%，衰退可能性僅15%。

儘管全球央行持續降息，Steve Brice認為，通膨再升溫的風險仍可能為市場帶來顯著波動。美國經濟目前維持相對強勁，通膨趨於穩定，但若美國新政府推行激進的財政政策，恐將引發通膨升溫。渣打CIO預估美國聯準會將在2025年底前把基準利率降至3.75%，然而仍需密切關注通膨預期的變化—聯準會或因通膨疑慮而放緩降息腳步。

Steve Brice指出，川普計劃對主要貿易夥伴加徵進口關稅，此舉可能進一步衝擊各大經濟體的出口表現。為因應美國的貿易限制，中國大陸預計將擴大對非美市場的出口力度，並推出刺激方案提振內需，以緩解通縮壓力。歐洲方面，受制於財政政策限制以及德國政局不穩定，將面臨更嚴峻的挑戰。預期歐洲央行可能將於2025年底前將利率調降至2%，以支撐經濟成長動能。

美國經濟 通膨

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