元大金控集團提供全方位金融服務 善用年終獎金理財加乘投資綜效

年關將近，領薪族最期待的年終獎金即將入袋，元大金控旗下子公司推出多檔熱門台股ETF、投資組合定期定額優惠及美元定存、數位金融等，提供最完整、最有效率且最具附加價值的全方位理財金融服務，協助客戶善用年終獎金理財，加乘投資綜效；元大人壽歸納「532分配法則」，聰明運用這筆資金，奠定好的新年開始，妥善運用獎金的50%做為資產配置，利用合適的理財工具「放大」獎金；30%預留為必要性支出，例如小孩註冊費、緊急預備金等；20%用於犒賞自己辛苦一年的消費支出。

台股ETF投資熱潮持續升溫，受益人數屢創新高，對於股市較不熟悉或未能密切關注股市的投資人，元大證券建議可善用定期定額方式穩定存股，或挑選ETF買進一籃子股票，皆有助於分散風險，並能透過配置創造穩定現金流，成為不少投資人長期投資的首選；元大證券「投資先生」APP累計突破500萬次下載數，自推出以來即受到市場大力肯定，近期推出的新版首頁以及「ETF專區」亦深獲市場好評，豐富便捷的交易功能滿足投資人多元投資需求。

元大投信推出指定基金申購優惠，投資人可從元大投信官網查看最新優惠資訊，以最低1,000元起的小額投資起步，輕鬆參與2025年市場行情，投資人年節期間可透過「元大基金先生APP」及元大投信LINE官方帳號檢視基金、ETF與即時國際行情。為鼓勵ETF投資人響應永續，3月底前成功申請ETF數位帳單，即可免費下載《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖。

考量整體資產保全及個人家庭的保障，元大銀行、元大人壽雙雙建議將保險納入資產配置的核心，透過保險替投資買一把保護傘，以穩健及長遠的方式進行保障與財務規劃，不但可分散風險，依個別保險商品性質，資產也將可期持續增長，享有保險專屬保障、資產傳承及預留稅源的多重綜效；儲蓄方面，元大銀行限時限量推出美元「財神到」定存專案，即日起至今年3月31日，以新台幣結購1,000美元以上定期存款，即可享有3個月4.8%或6個月4.3%的優惠利率，年終獎金輕鬆增值，另推出「好禮成雙」數位行銷活動，數位新戶最高可享新臺幣600元回饋。

元大期貨堅守全年無休的服務承諾，透過獨步全台的國際交易系統，協助投資人即時參與全球16個交易所的多元期權商品交易，善用年終於春節連假期間穩健布局，「五福期(槓)聚財 春節來元大」活動更投入百萬獎勵，只要交易國外期權或差價契約(CFD)商品即有機會獲得黃金牌與Apple產品，活動詳參元大期貨網站並以其公告內容為準。