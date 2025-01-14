AFTEE先享後付調查 中壯齡用戶仍是BNPL消費主力

台灣先買後付 (Buy Now Pay Later；BNPL) 領導品牌AFTEE先享後付14日發布《2024年台灣BNPL趨勢及使用行為大調查》，透過數據觀察，所有使用過BNPL的受訪者中，高達86%表示願意繼續使用BNPL，其中逾九成受訪者願意推薦他人使用；近65%消費者曾使用AFTEE先享後付，相對前一年激增20%，成為蟬聯三年用戶最常使用的BNPL品牌。

根據調查，台灣主要使用BNPL的族群以經濟穩定的中壯齡為主，高收入用戶更視BNPL為財務分配及規劃的支付工具之一。此調查不只凸顯BNPL服務在台持續累積好感度，更打破大眾對使用族群的迷思，顯示出BNPL作為支付工具，除了為消費者提供良好的結帳體驗，滿足現代生活快節奏的消費需求，也符合無現金支付社會的形塑價值。

在BNPL品牌使用率調查中，近65%受訪者曾使用過AFTEE先享後付，相較2023年上升近20%，再度蟬聯成為受訪者最常使用的BNPL品牌。AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，AFTEE僅需10秒即完成結帳的服務，滿足支付趨勢之外，也培養出高忠誠度的使用者，有助於推動無現金趨勢擴展至不同群體，亦幫助合作業者提升訂單數與擴展客群。以旅遊的體驗票券為例，隨著旅遊趨勢強勁依舊、但精打細算的消費者趨多，許多遊客傾向提前購買優惠票券，調查更指出使用BNPL購買體驗票券類比例較去年上升8.9%；觀察內部數據，在Klook平台使用AFTEE先享後付的平均客單價較去年提升10%、新客平均客單價高達16%，BNPL結帳快速、方便的支付特性不僅成為消費者購買體驗票券類商品的支付選擇，也能助攻商家買氣。

過去大眾認為BNPL主要針對經濟不穩定的學生族群，但調查顯示，超過50%的BNPL使用者為30-50歲的中壯齡群體，尤其是40-50歲的族群在過去半年內的使用頻次最高。角元友樹也提到，中壯年用戶是台灣較常使用BNPL的群體，這項數據也反映在AFTEE先享後付的會員結構中，30至50歲用戶佔整體會員數近55%。

進一步觀察用戶的使用行為，月收入七萬元以上的高收入受訪者透過BNPL工具，讓可用資金的運用與規劃更彈性，凸顯BNPL除了作為支付形式，更成為經濟穩定及高收入族群的理財助手。調查也顯示使用BNPL的受訪者普遍擁有正確使用支付工具的觀念，近5成使用過BNPL的受訪者表示，會依照自身經濟能力消費並選擇能夠負擔的繳款方式，因此較常使用「一次性繳款」；選擇分期付款的受訪者中有超過6成是希望資金可以進行彈性運用而分期，並非負擔不起商品金額。