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玉山發行結構型商品連結合作編製ESG指數

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為響應金管會「綠色及轉型金融行動方案」及臺灣證券交易所ESG生態系「多元化ESG商品」措施，玉山金（2884）首度參考亞洲交易所經驗，與國際機構合作編製「iEdge ESUN ESG US SDG 40 EW ER index （玉山ESG美國永續發展40超額報酬指數）」，並發行連結該指數之結構型商品，提供顧客投資商品新選擇。

玉山第四個十年聚焦「深耕台灣、布局亞洲」，矢志成為金融創新的領航者，本次推出保本型特色結構型商品，於2024年12月開始發行三個月期連結上架新加坡交易所的iEdge ESUN ESG US SDG 40 EW ER index走勢的商品，為美元計價，到期100%美元保本，滿足顧客穩定收益之資產配置需求。

此外，玉山積極配合金管會推動財富管理新方案，在2023年推出外幣結構型綠色金融債券，為國內銀行首創將高資產顧客適合之金融商品連結ESG，展現經營高端財管差異化。同時致力將永續發展融入金融本業，接軌國際永續趨勢，繼2017年發行國內首批綠色債券後，每年皆參與永續發展債券發行，為本國銀行目前發行永續發展債券金額規模最大者，並創新開發具特色的自有品牌產品，攜手關注永續議題的顧客，共同為永續金融的發展貢獻心力。

ESG 玉山金

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