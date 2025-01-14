上海商銀通過SBT審查 邁向淨零新里程

上海商業儲蓄銀行（5876）展現永續經營的堅定承諾與韌性， 2025年1月正式由SBTi組織審查通過科學基礎減碳目標（Science Based Targets SBT），標誌著與國際接軌、共同邁向淨零排放目標的決心。

該行秉持「數位驅動永續發展，議合引領淨零轉型」理念，在「淨零轉型」領域積極行動，致力於擴大溫室氣體盤查範圍，並採取以《巴黎協定》為基礎的科學減碳策略，提出涵蓋全球營運據點的減碳計畫，展現永續發展成果與國際競爭力。

上海商銀在自身營運管理上，承諾於2030年前，碳排放量將比基準年（2022年）降低42%。比較2022年為基準將碳排放量比降低42%。為達成此目標，該行全面導入溫室氣體盤查及ISO環境、能源、水資源管理系統，並透過提升資源效率、建設綠建築、汰換高耗能設備及燃油車輛等措施，全力推進節能減碳行動。在間接碳排放（範疇三）方面，該行以2022年為基準年，針對上市櫃股票與債券投資、發電融資、商業不動產及商業貸款等領域設定具體減碳目標。在投融資管理方面，該行制定氣候風險管理相關規章與辦法，包括交易對手的氣候風險審查標準，同時通過培育專業人才、完善資訊系統、加強價值鏈協作及量化指標管控，協助高碳排企業進行低碳轉型，以投融資業務助力企業夥伴綠色轉型，共同邁向淨零目標。

面對全球金融永續轉型的趨勢，上海商銀強調將持續加大對綠色金融的投入，充分發揮支持低碳經濟發展的關鍵作用。未來，該行將在追求穩健經營與永續發展的同時，進一步深化氣候治理，將減碳目標與企業發展戰略緊密結合，持續響應國際趨勢與政策，發揮金融影響力，攜手全球企業夥伴，共創永續未來。