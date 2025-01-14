玉山 Wallet 數位券上線 首創「券＋點＋支付」新功能

為響應政府推展非現金支付目標，玉山銀行於玉山Wallet App全新上線「數位券」服務，首創推出「券＋點＋支付」數位付款功能，民眾僅需透過玉山Wallet便能輕鬆以數位方式完成登記、領取及使用政府機關發放的各類獎補助，在TWQR及台灣Pay商店進行消費折抵，並可結合玉山電子支付、e point點數合併付款，大大提升了顧客的支付便利性。

過往民眾必須下載不同的App才能領取不同機關發放的消費券、振興券等獎補助，為更貼近國人消費習慣，玉山Wallet首家推出「數位券」服務，透過串接財金公司「數位券平台」與數位發展部「政府機關發放共用平台」，大幅簡化民眾領取各式獎補助券與商店核銷程序。此外，玉山Wallet不僅提供「純數位券」的兌換功能，透過既有的電子支付及玉山信用卡e point點數等多元支付方式，顧客即可透過單一步驟完成「券＋點＋支付」合併付款。未來「數位券」服務更將開放與特約商店合作，為消費者提供更多的商店優惠券，賦能商店數位轉型、打造便利的支付體驗。

為慶祝玉山Wallet數位券服務上線，1月31日前參加「專屬連結申辦玉山Unicard」、「TWQR商店首購」、「生活繳費」、「ATM跨行交易」等任一指定活動，均可獲得指定商圈台灣Pay數位券100元。另推出二重抽獎活動！第一重，即日起至2月28日透過玉山Wallet綁定玉山信用卡於日本PayPay商店消費即可參加抽99,999元初荷紅包活動；第二重，1月15日至3月15日完成指定任務即可參加「2025玉山Wallet愛的5次方」活動，完成越多，中獎機率越高，有機會獨得202,500元玉山Wallet購物金紅包。

玉山銀行持續以顧客為核心，不斷創新支付體驗，推出玉山Unicard信用卡，以涵蓋生活所需的百大特店為基礎，提供簡單選、任意選、UP選三大方案，深獲民眾好評；榮獲2024 The Asian Banker台灣最佳支付產品及第十二屆菁業獎最佳消費金融獎項，首推「跨境網購即查即繳」、「連結帳戶e綁就付」等創新服務。春節假期即將到來，卡友們可利用玉山Wallet App中的「卡片管理功能」，依據個人消費習慣對各張卡片的消費功能進行設定，若非本人交易，也能在收到消費推播後24小時內透過玉山Wallet線上申請為冒用交易，完成一鍵鎖卡從而迅速暫停卡片使用，讓卡友享有便利且安全的用卡體驗。