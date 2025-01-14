「P2P網路借貸平臺公會」准予成立 為金融科技發展注入一劑強心針

政府為鼓勵創新金融，落實普惠金融，讓更多弱勢族群在金融科技時代同權享有金融服務，金管會於2023年10月19日發布「網路借貸平臺業務事業指導原則」，讓銀行偕同P2P業者擴大融資服務，善用金融科技P2P技術，將社會廣大閒置資金，提供服務給予不同階層民眾與企業，協助年輕人創業、出國考研、進修學習抑或挹注新創企業營運資金等補強銀行之服務，共創均富社會。

台灣自2016年開啟P2P借貸商業模式，誕生數十家業者，政府亦透過不同管道及方式，深入了解產業特性並提供相關輔導資源協助成長，ex.進駐金融創新園區等。近年，在各界期盼與催促下，由政院從旁指導內政部商業司，召開多次跨部會業者溝通會議，金管會亦同步召開銀行與P2P業者溝通會議，逐步取得共識，朝向籌組產業公會，擬定自律規範，提供政府規管及銀行合作參考指引，實現普惠金融，良善產業永續發展。

經過幾次政府跨部會與業者討論，制定公會籌組代表之嚴格審查標準，遴選出代表性業者，由內政部於114年1月9日(台內團字第1140280252)核准同意，發起人代表包括「信任豬公司、台灣資金交易所、鄉民貸、日生金互聯網、普匯金融科技」等五家企業，由唐正峰執行長、簡政董事長、黃智康執行長、郭錦駩執行長以及張協建董事長，共同推舉普匯金融創辦人姚木川擔任主任委員，負責籌組「中華民國網路借貸平臺同業商業公會」，共同為台灣金融科技發展開創另一歷史里程碑。

P2P公會成立將遵循金管會「網路借貸平臺業務事業指導原則」，酌參銀行公會「中華民國銀行公會會員銀行與網路借貸平臺業務事業間之業務合作自律規範」，制定P2P網路借貸產業自律規範，基本業務以「網路借貸、債權轉讓」為主且不逾越金管會四條紅線為圭臬，致力運用金融科技與各界業務合作，串起海內外資源，落實普惠金融，將台灣金融科技推向國際舞台，實現亞洲資產管理及金融科技中心願景。