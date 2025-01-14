2025五大支付關鍵趨勢 Visa：跨境支付與 AI 引領未來

海外旅遊市場持續升溫，調查顯示有高達73% 的台灣消費者，計劃在未來一年內出海旅遊，相較亞太區平均高出8個百分點。

這是Visa的最新報告，Visa台灣區總經理黃慧琴表示，為滿足跨境旅遊熱潮帶來的金流及支付安全需求，Visa持續推動多元的支付型態，提供消費者更多支付選擇，也透過AI科技研發並著眼數據，強化數位支付安全，讓消費者自在暢玩、安心支付。

根據Visa觀察，2025年有五大支付關鍵趨勢：

趨勢一：跨境支付需求將持續加速成長

根據 Visa 報告 ，現金（68%）與信用卡（65%）是台灣旅客海外旅遊支付的主要選擇，同時在單趟旅遊中有將近四成的消費（38%）花在購物上，其中 74%旅客在單趟旅程中使用單張信用卡消費，26% 旅客使用多張信用卡支付。

趨勢二：AI 防詐與阻詐將重塑支付生態系

隨著深度學習演算法日趨成熟與精密，AI 能夠更有效地分析交易模式，即時偵測潛在風險，全面提升支付的安全性與可靠性。今年Visa推出了三項由 AI 驅動的風險與詐欺管理解決方案，專注於降低帳戶對帳戶（A2A）即時支付、無卡支付（CNP），以及Visa 支付網絡內外的交易詐欺風險，進一步為消費者和商家建立更安全、值得信賴的支付環境。

趨勢三：生物識別使身分認證更加簡化

AI即時風險管理之外，身份驗證也是支付安全的重要一環，避免過度依賴一次性密碼（OTP-One Time Password），造成因受詐而主動授權的消費者承擔責任。如今身分驗證逐漸轉向臉部、指紋或其他生物識別特徵，提升支付的安全性與便利性。Visa 今年推出的 Visa 通行密鑰（Visa Payment Passkey），是根據最新的國際身分識別（FIDO）標準，讓消費者在個人裝置上快速掃描臉部或指紋等生物識別特徵，完成身份認證並授權線上支付，讓線上購物交易變得更簡易和安全。

趨勢四：帳戶對帳戶支付流程越趨精簡

帳戶對帳戶的無卡支付流程，將變得更加精簡，為消費者提供更多元的支付方式。此類帳戶即時支付在消費者之間越來越普及，卻也成為詐騙分子的目標。對此，Visa 推出「Visa 帳戶保護（Visa Protect for A2A Payments）」透過AI技術識別高風險交易，以加強帳戶即時支付的支付安全。

趨勢五：嵌入式金融（Embedded Finance）快速發展

嵌入式金融借貸產品的採用量持續增加，展現出市場的強勁需求。而嵌入式金融若運用得當，將可帶來四方共贏，包括金融服務的提供者可透過低成本的分銷方式拓展市場；技術提供者能滿足消費者對便利性與效率的期待；數位平台則因用戶參與度與互動性的提升而受益；最終，使用者可在單一平台中，享受高效且便捷的金融服務。