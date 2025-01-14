國泰金控助民眾施展年終獎金理財術 全面提升個人財務健康狀態

把握年終獎金入帳之際，透過理財規劃，不讓通膨影響生活水準，是提升個人財務規劃的最佳時機。對此，國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等各具特色的「年終獎金理財術」，幫助民眾精明運用年終獎金，為未來的財務自由和穩健發展奠定基礎。

國泰人壽建議可透過「333原則」，將獎金妥善分配為三個部分。第一部分可用於日常開支，並適當犒賞自身一整年的辛勞；第二部分可用於儲蓄短期資金，因應未來可能出現的突發狀況；剩下的部分則可視個人需求，補強保障規劃或豐富資產配置，為未來創造更強大的財務後盾。

國泰人壽根據不同年齡層，提供理財及保障規劃的建議。針對資金相對有限的青年族群，可以選擇低額度且定期定額投入的投資型保單，逐步積累資本，形成長期的資產增值，並透過保費較低的基礎醫療、意外及實支實付險，建構基本保障範圍；對於肩負家庭經濟支柱重任的壯年族群，國泰人壽建議選擇兼具資產增值和身故保障的利變型壽險，這樣能有效應對家庭的財務需求，同時實現時間複利效應。保障部分則可強化需要一次性支付大筆醫療費用的疾病進行投保，如：癌症、重大傷病險等。

年齡較大的樂齡族群則可選擇還本型或年金型保險或具月撥回特性的投資型保單，這些產品能為退休後提供穩定的現金流，保證生活品質不受大幅波動影響。同時，為協助年長者針對容易面臨的疾病風險超前部署，力抗長壽可能伴隨的健康與金流風險，國泰人壽首推業界陣容最完善的樂齡系列商品，包含住院、手術、癌症、意外、長照險，全方位保障個人退休後的「身、心、財」。

國泰世華銀行：做好理財三步驟，提升個人財務健康狀態

國泰世華銀行表示，年終獎金發放之際，正好可以重新檢視個人財務健康狀況。善用年終獎金滾動財富雪球，做好健康理債、堅持投資與打造固定現金流的理財三步驟，藉由時間複利效果和多元配置分散風險，才能讓年終獎金發揮更長遠的效益，提升個人財務健康狀態。

首先，合理的負債管理對財務健康至關重要。國泰世華銀行建議，將年終獎金的一部分用於償還現有債務，將負債比例降至健康範圍，並保持良好的信用評分。這不僅能減少利息支出，還有助於未來借貸需求時獲得較低的利率。其次，可將年終獎金投資於有利息收入的定存、股票、債券等有助於增加現金流的資產。尤其美債殖利率持續在高位震盪，對重視穩定現金流的投資人而言，頗具投資吸引力。

最後，國泰世華銀行提醒，資產配置的重點不在於投資「多少標的」，而是在於降低風險、提升投資的穩定性。長期以來，債市波動較股市小，且具穩定配息的優勢，因此股債均衡配置仍是投資人必須思考的課題。此外，投資人也可考慮不同幣別的資產配置。以美元為例，不僅能享受較高的利率，也能再投資於更多元的投資標的。日後若有出國旅遊、小孩留學等規劃，美元都具備所更高的應用彈性。

對於有投資需求的民眾，國泰證券建議根據自己的風險承受度來選擇合適的資產配置。針對保守型投資者，可參考具穩定配息特性的高股息ETF，透過台股定期定額的投資策略，搭配國泰證券「股息再投資」的功能，享受時間的複利效果，長期累積資本。同時，投資人亦可把握降息循環，直接購買優質投資等級公司債，降低市場波動風險的同時，還能透過固定時間領取債息的方式，滿足穩定現金流的需求。

若是積極型投資人，國泰證券則建議可留意科技類股、大型權值股或市值型ETF，因為隨著股市上行的趨勢，這些類型標的往往反映市場的多頭格局，有望為投資組合帶來更亮眼的回報。不過，國泰證券仍提醒投資人，切勿盲目追高或追求短期暴利，透過精準的資產配置與穩健的策略規劃，方能使年終獎金不僅是一次性的收入，更能成為累積財富的重要助力。

台股2024年漲幅達到28%，名列世界第三，國泰台灣領袖50 （00922）基金經理人蘇鼎宇表示，看好台股今年向上趨勢，投資部位可增加市值型ETF，00922緊跟台股大盤走勢，篩選台灣市值最大、流動性佳且獲利穩定的50檔領袖級企業，其中台積電占比高達三成，因「有積」且每張僅約兩萬元左右，存股張數累積有感，成為ETF定期定額排行的熱門選項，適合作為年終獎金理財標的之一，給自己一個跟上台股未來成長的好機會。