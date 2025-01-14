永豐金證券程式實盤模擬交易競賽報名 總獎金逾10萬元

台灣量化交易龍頭券商永豐金證券宣佈，2025年「第三屆程式實盤模擬交易競賽」開始報名，競賽期間從3月1號至31日止，冠軍獎金3萬元。

永豐金證券表示，量化交易吸引新一代程式交昜投資人參與，去年共72隊參賽，較前年成長近三成，越來越多投資人一起來挑戰策略開發與自動交易，期許藉由模擬競賽找出市場上更多量化交易的隱藏高手，為量化交易市場帶來更多的火花。

「第三屆程式實盤模擬交易競賽」冠軍獎金3萬元、亞軍2萬元、季軍1萬元、優勝兩名各6,000元，以及與量化交易專家專屬晤談時間。除此之外，競賽排名前十名可以獲得贊助廠商嘉實資訊提供的模組訂閱優惠，以及受邀量化特訓班分享會，透過實際互動加深投資人之間的交流。

本次競賽使用「XQ全球贏家」虛擬交易平台進行，交易標的為台股現貨，初始資金為1,000萬，參賽者需自行在交易腳本上開發交易策略，並於競賽期間執行自動化交易，競賽期間將於官網公告參賽者的每日暫結損益排名。

台股量化交易持續增溫，永豐金證券以「生態圈整合」、「服務升級」、「創新技術」三大策略，加速深化應用，展現亮眼成果，統計2024年永豐金證券量化交易成交金額達4,862.8億，年增25%，穩居市場龍頭。

永豐金證券表示，觀察到量化交易的投資人除了輕壯族群，更已拓寬到資深股民，量化交易的接受度持續增加。永豐金證券除了持續舉辦多場論壇活動，更於去年底開辦全台首創量化交易體驗館「豐萃基地」，讓志趣相投的投資人有機會聚在一起切磋交流。

永豐金證券為推動量化交易創辦「41AI日」全智動交易論壇2025邁入第七年，從2019年發起第一屆小型交流會，逐步發展成大型售票研討會。同時也連續三年舉辦「程式實盤模擬交易競賽」，為台股量化交易圈開啟互動新模式。為鼓勵投資人參賽，凡報名競賽皆可享有論壇優惠價，若於3月24日第一階段成績結算，績效前20名還可獲得免費入場券乙張。

「第三屆程式實盤程式交易競賽」即日起至2月21日開放報名，歡迎投資人共襄盛舉。