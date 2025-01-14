熱錢落跑…台幣爆量貶破33元 探九年來最低價

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

美國就業表現優於預期帶動美元強升，台北匯市昨（13）日爆量重貶，外資大舉匯出逾12億美元，新台幣終場貶值1.55角，收在33.119元，一天爆出25.33億美元的巨量；新台幣匯率失守33元大關、為九年來首見，同時也是央行總裁楊金龍任內的最低價。

中央銀行統計顯示，新台幣匯率已連四天貶值，累計貶值3.8角；昨天單日貶值1.55角，也是近一個月來最大。

央行資料指出，美元指數昨天上漲0.53%，主要亞洲貨幣升貶互見，其中日圓匯率逆勢上漲、升值0.58%，人民幣匯率上漲0.01%，其餘亞幣均為貶值。新台幣匯率昨天貶值0.47%、淪為「最弱亞幣」，貶幅大於韓元的0.31%以及星元0.25%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管指出，美國勞工部上周五公布2024年12月非農就業人數激增25.6萬人，比預估的16.5萬人增量高出甚多，失業率下降至4.1%，低於預估的4.2%。數據表明，美國勞動力市場韌性依舊，市場預料，美國聯準會降息時間將再延後，美元指數隨即大幅走高。

外資昨天大舉匯出，新台幣匯率走勢疲軟，新台幣匯率盤中最低貶至33.136元，最多貶1.72角，後在出口商與央行進場拋匯下，新台幣匯率貶值1.55角，收在33.119元；熱錢、進出口商、央行全都進場拋補外匯，市場交投熱翻天，成交量高達25.33億美元。

匯銀主管還說，熱錢昨天把台股當成提款機、賣超逾555億元後也同步撤出，導致新台幣匯率睽違九年後貶破33元整數關卡；由於美國新任總統川普即將上任，近期國內外金融市場動盪加劇，不排除農曆年前仍將持續貶值，估計短期內，新台幣匯率將維持32.8元至33.2元區間波動。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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