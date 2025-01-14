股匯雙殺…台幣貶破33元 9年新低

美國上周公布非農就業數據優於預期，市場認為聯準會首季降息無望，帶動美元指數走揚，美股三大指數重挫，連帶波及台北股匯市。外資熱錢昨把台股當提款機，賣超台股五四四億元後撤出，大盤指數跌破半年線，台幣兌美元匯率重貶一點五五角、收卅三點一一九元，九年來首見失守卅三元關卡，也創中央銀行總裁楊金龍任內最低價。

美元指數昨天一度衝破一一○大關，為二○二二年十一月以來首見。央行統計顯示，台幣匯率已連四日貶值，累計貶值三點八角。台幣匯率昨貶幅百分之○點四七、淪為「最弱亞幣」，爆出廿五點三三億美元的成交巨量；貶幅超前主要貿易對手國貨幣韓元的百分之○點三一、星元的百分之○點二五。

匯銀人士指出，熱錢大賣台股後匯出，導致台幣匯率在二○一六年三月之後，再度貶破卅三元關卡；由於川普即將上任美國總統，近期國內外金融市場仍有動盪加劇的可能，不排除春節將持續貶值，估計短期內將維持卅二點八至卅三點二元區間波動，但若貶破卅三點二元，短期內看到卅三點五的可能性就很高。

不僅台幣走弱，台股大盤指數昨也暴跌五二三點、收二萬二四八八點。證交所統計，三大法人合計賣超六七八點六億元，其中外資賣超五四四點三億元，投信買超卅五點二億元，自營商賣超一六九點五億元。

值得注意的是，台股成交量放大到四六一四億元，可見得低接買盤相當積極。第一金投顧資深協理留政鈺指出，一月以來截至上周五，八大公股券商體系買超台股逾一○七億元，光昨天就買超一二二點五六億元，加碼力道由此可見。

此外，國安基金昨天舉行例會，財金官員表示，台股下跌主要是受美股影響，股市要看長期，「有基本面在，就不用太擔心」。