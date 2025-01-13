匯銀：外資撤股加投資人瘋買美系債券ETF 33.5關卡能否守住受挑戰

美國12月非農就業報告出爐好到超乎預期而重創美股三大指數，周一不僅牽動台股暴跌523.53點，更使新台幣匯率貶破33元關卡，來到近9年來的新低價位，尤其匯銀人士指出，周一已明顯看到外資賣股之後匯出的行跡，後續新台幣匯價有機會看到33.2，甚至33.5的價位。

新台幣匯率上次看到33的價位，是在2016年3月，周一新台幣匯率終場以33.119元作收，重挫1.55角，盤中最低點更看到33.136元，總成交量更放大到25.33億美元，亦為去年12月20日以來最大匯市單日成交量。

對於成交量放大，匯銀人士指出，外資及投信業者大舉買美元匯出資金，和出口商進場拋匯是三股主要力道，其中，投信業者是由於民眾投資美債基金，尤其美債ETF量能越來越大，再加上這波美債殖利率狂飆，殖利率曲線陡峭化，更使民眾布局美債更積極，是投信業者必須大買美元以加碼更多債券部位的主因。

至於外資，匯銀人士指出，倘若以周一外資賣超來看，賣超及匯出的金額，已經算「旗鼓相當」，不過匯銀人士也指出，外資匯出經常是把先前獲利了結部位先匯出，倘若本金尚未匯出，則代表仍對台股有興趣。

匯銀人士也認為，雖然短期內不無可能看到33.5元價位，但認為出口商拋匯仍會「邊走邊看」，不會一次就拋完，甚至看到新台幣匯率續貶之勢確定，還會「惜售」，在農曆年前，很有可能再看到33.2價位，而若真破了33.2，那麼接下來短期內看到33.5的可能性就很高。