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金管會訂虛擬資產專法 無照幣商恐被抓去關7年

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。圖／本報資料照片
金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。圖／本報資料照片

金管會已制定虛擬資產及交易業務事業（VASP）專法草案，未來虛擬資產業者將走向「特許制」，需向金管會申請核發執照，未經核准經營者，將有刑責。據了解，草案刑度將參考《證交法》、《期交法》規定，恐面臨最重7年刑責。

換言之，專法上路後，要承作虛擬資產（如比特幣）買賣交易業者，將比照目前金融業，得經金管會核發執照才能承作，無照幣商恐被抓去關。

依金管會規劃，將在2025年2月邀專家學者、VASP公會與業者開公聽會，並依外界意見調整條文草案後做法規預告，2025年6月底前將草案報行政院。

VASP專法草案共7個章節，包括總則、虛擬資產服務商、VASP公會管理、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則。與目前VASP「登記制」有五大差異，包括財業務面管理、會有財務報表、負責人資格條件、刑責和行政處份。

一，財業務面管理，虛擬資產業者將依其經營業務類別，分為虛擬資產交換商、交易平台商、移轉商、保管商及承銷商等五大類，並依這五大業務類別、制定不同最低資本額的申請門檻。

若是業者同時承作兩項業務，例如同時承作交換、交易平台，最低申請資本額就合併計算。目前25家已有法遵聲明者，以「交換商」最多。

二、財務報表。過去登記制僅能針對洗錢防制，未來除要求最低資本額外，這些VASP業者也需出具財務報表。

三、負責人資格條件。目前登記制僅針對負責人「消極」資格做規範，例如不能作奸犯科，未來負責人需具備資格條件，例如需有專業經營能力等。

四、刑責。依目前登記制規定，VASP業者未登記核准就開辦者，是2年以下有期徒刑併科500萬元罰金；未來走向「特許制」後，未經核發執照就經營者，刑度加大。

五、行政處分。目前登記制並未有行政處分，VASP走向特許制後，一旦違規，會處罰鍰和限制業務，罰鍰也擬參照券商，如最重處600萬元罰鍰。其他專法還將包括業者退場機制、客戶保護措施等。

金管會已拍定分四階段管理虛擬資產業者，從防制洗錢、VASP設公會並訂自律規範、在洗錢防制法中擬定子法，採取「登記制」，到最終設專法。

金管會與委外研究單位擬定VASP專法，有五大監理重點，包括業者的許可條件、交易人保護、資產保管、市場交易行為規範及產業發展等。

研究團隊經參考歐盟、日本、韓國、香港、英國、FATF及IOSCO等規範或建議並在去年9月底提供金管會條文草案；金管會召開公聽會、法規預告程序後，預計2025年6月底前報行政院。

比特幣 洗錢防制法 金管會 金融業

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