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台企銀 ESG 績優 榮獲肯定

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台灣企銀獲「永續金融評鑑」、「機構投資人盡職治理資訊揭露」雙肯定。台灣企銀／提供
台灣企銀獲「永續金融評鑑」、「機構投資人盡職治理資訊揭露」雙肯定。台灣企銀／提供

金融監督管理委員會「第二屆永續金融評鑑前25%」及臺灣證券交易所「2024年機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」均於日前公布，台灣企銀（2834）雙雙入選銀行類名單，顯現其積極履行盡職治理及永續相關資訊揭露，穩健獲利的同時，亦協助其投資的企業共同邁向永續之路，表現備受主管機關肯定。　　

證交所每年定期辦理盡職治理資訊揭露較佳名單，針對「政策與遵循聲明」及「實務與揭露」共30項指標評分，以提升機構投資人ESG永續作為及資訊揭露的品質。台灣企銀為落實永續經營政策並善盡社會責任，於2023年8月更新簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，透過參與投資對象股東會、議合等具體行動，落實盡職治理並促進投資對象的永續發展。

為因應國際減碳淨零趨勢，強化氣候變遷風險的韌性，台灣企銀2023年5月簽署加入科學基礎減量目標倡議（SBTi），並於2024年3月通過目標審查，建立集團投融資對象溫室氣體排放量盤查機制，逐步將氣候風險管理融入業務流程。台灣企銀嚴謹且客觀地揭露氣候相關財務資訊，於2023年度氣候相關財務揭露（TCFD）報告書首次納入自然相關財務揭露（TNFD）框架，關注自然相關議題，提供利害關係人詳盡資訊。積極作為亦在金管會永續金融評鑑中脫穎而出，顯示該行落實ESG績效卓越，持續深化金融正向影響力。

永續金融評鑑指標納入防範金融詐騙議題，台灣企銀不僅深入偏鄉辦理防詐宣導，並持續推廣安養信託，幫助高齡者遠離詐騙風險；該行同時聚焦強化行動銀行App防護等級，推出「夜間鎖」、「跨境鎖」、「Wi-Fi安全偵測」、「App防偽檢測」、「App防護檢定」等，保護客戶帳戶的金融交易安全。台灣企銀與政府共同攜手推動環境及社會永續發展，未來將持續以實際行動落實企業社會責任，發揮金融機構影響力，與客戶共同創造永續願景。

永續 財務 風險

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