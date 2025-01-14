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一銀辦台灣超人電影欣賞

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第一銀行舉辦《台灣超人》公益電影欣賞會，董事長邱月琴（二排中）、第一金控總經理方螢基（二排左四）、第一銀行副總經理蔡淑慧（二排右四）到場力挺本土文創。第一銀行／提供
第一銀行舉辦《台灣超人》公益電影欣賞會，董事長邱月琴（二排中）、第一金控總經理方螢基（二排左四）、第一銀行副總經理蔡淑慧（二排右四）到場力挺本土文創。第一銀行／提供

第一銀行長期支持本土文化創意產業，除了辦理文創產業貸款、電影輔導金信託業務，提供業者完善服務外，更於11日以公益包場方式，邀請第一銀行長期合作學校的師生及志工欣賞電影《台灣超人》，以實際行動力挺本土製作並發揮公益加乘效果。

《台灣超人》片中記錄近百位台灣超人的生命歷程，有的克服先天缺陷、有的為台灣付出或在專業領域發光發熱，在不同際遇中展現勇於面對困境、接受挑戰的動人精神。第一銀行董事長邱月琴、總經理李嘉祥，以及第一金控總經理方螢基當天也親自出席，並希望透過這部電影鼓勵孩童正向樂觀、勇敢逐夢，期盼社會上未來有更多各領域的台灣超人。

為協助國內文創產業發展，第一銀行積極辦理文創產業貸款，截至2024年底，創意產業貸款總授信餘額達285億元，其中，影視相關產業授信餘額24億元，占文創產業總授信餘額約8.45％；此外，亦配合政府推動政策性方案「加強文化創意產業升級轉型貸款」及「文化創意產業青年創業及啟動金貸款」等各類型文創貸款，提供業者所需資金並協助取得貸款利息補貼。

在推展業務的同時，第一銀行也持續落實社會公益，第一銀行文教基金會運用第一銀行世界卡簽帳金額提撥0.1％之回饋金，透過教育部「學校教育儲蓄戶」平臺，資助偏鄉弱勢學生教育、營養午餐、課輔班等費用，自2017年至2024年，累計補助金額逾727萬元，受益學生近4,500人次；另自2013年至2024年，舉辦77場「第一人文教育列車」，邀請身心障礙人士與關懷孩童分享正面積極的人生觀，共逾1.6萬人次參與。

第一銀行積極實踐ESG，並大力支持文創藝術活動，舉辦大型音樂會、於總行大樓展出台灣本土藝術創作作品、贊助大專院校藝術創作比賽等，更積極輔導文化創意產業，希望促進電影事業財務透明化、產銷健全化，讓國片發展更為順利。

文創產業 第一銀行

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