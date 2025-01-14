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35家業者擬成立電支公會 比照信託公會做法

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
電子支付示意圖。（聯合報系資料照）
電子支付示意圖。（聯合報系資料照）

電支用戶數正式突破3,000萬戶，惟電支業目前隸屬於銀行公會之下的電子支付業務委員會，在虛擬通貨（VASP）商業同業公會成立以及第三方支付也在籌組公會之下，希望更有利於產業發展及增加能見度，電支業擬獨立成立電支公會。

現行監理架構為「業必歸會」（指商業團體應不得拒絕或抵制合法公司行號的入會申請），電支業務委員會主責協助主管機關推行、研究電支機構業務的相關政策及法令；依法令或主管機關指定辦理相關事項。現任主委為玉山銀行支付策略長沈駿怡。目前共有35家會員機構，其中22家為兼營電子支付機構、九家為專營電支機構、四家外籍移工匯兌機構。

金融科技業發展概況
金融科技業發展概況

22家兼營機構均為各大銀行。專營電支機構則有歐付寶（6878）、橘子、簡單、街口、悠遊卡、一卡通票證、愛金卡、全盈支付、全支付。至於已上市的LINE Pay目前仍屬第三方支付業，但已準備今年申請電支執照。

金融圈指出，過去脫離銀行公會而獨立成立公會的案例是信託業商業同業公會，信託公會前身即為銀行公會一般業務委員會的信託業務小組，原負責信託業務研究發展及協調同業間信託事務處理，後因主管機關訂頒「信託業商業同業公會業務管理規則」而於2000年召開信託業公會發起人預備會議，徵詢各會員銀行擔任發起人意願，並成立公會預備籌設工作小組。最後於隔年3月正式成立。

各銀行及信用合作社經主管機關核准可兼營信託業務，而目前電支業大多數機構為銀行兼營，亦與信託業的產業背景相若。金融圈認為，在金融科技的趨勢之下，數發部主管的第三方支付近期由多家主要業者帶頭，正籌組第三方支付產業公會。因此，經營範圍更廣、監管更嚴格的電支業也期待成立電子支付公會，期能促進產業更健康發展。據指出，金管會主委彭金隆對於有利於產業發展的事項均持開放態度。

金管會訂定非現金支付目標為「2026年非現金支付交易筆數達80億筆，交易金額達10兆元」。其中電支至為關鍵，截至去年10月底，總用戶數首度突破3,000萬關，一卡通以659.7萬名用戶數超車街口支付的658.7萬人。

一卡通 主管 信託

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