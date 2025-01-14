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中信銀2024刷卡金額創高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

國內經濟成長強勁、消費動能暢旺，帶動2024年刷卡金額有望寫歷年同期新高紀錄。

中信銀行昨（13）日公布好消息，該行2024年刷新台灣支付業務紀錄，信用卡累計消費金額達8,053億元、簽帳金融卡累積消費金額達1,249億元，有機會再度拿下市場第一，2024年度累積消費金額為9,302億元。

中信銀行表示，「布局關鍵消費場景」、「拓展多元產品服務」及「深化經營創新支付」三大經營主軸，推升中信卡維持市場領先，隨著台灣支付市場的蓬勃發展，2024年中信卡在各產業消費金額皆有成長，隨著國人出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的兩位數年成長率最為亮眼。

觀察中信卡友持卡情況則發現，持卡年資在五年以下的新卡友消費占比近四成，尤為顯著，顯示出中信卡多款的選擇及服務獲得新一代消費者的支持。

為感謝卡友，中信銀行也宣布，自2025年2月起，於台北松山機場推出獨家專屬貴賓室服務，中信鼎極卡友可在環亞貴賓室專屬空間享用餐飲服務，提升中信卡友貴賓禮遇品質。

此外，適逢農曆春節，中信卡也將推出旅遊、餐飲以及超市量販等優惠，滿足卡友節慶期間的購物需求。

展望未來，中信銀行將持續擴大與各產業領導品牌合作，將支付場景與日常生活緊密結合，針對跨境支付需求的增長趨勢，則將擴大應用模式，滿足多元消費需求。

中信 貴賓 超市

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