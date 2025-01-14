兩大外銀認為2025年美仍會降息。滙豐銀昨（13）日發布2025年經濟展望，估今年美國仍然會降息3碼（1碼為0.25個百分點），星展銀則預估全年降息僅2碼，低於滙豐銀預估。

星展銀解釋，市場的確在警惕川普就任美國總統後，帶來的通膨風險，料上半年推出新貿易政策機率高，美元與美長債殖利率上半年維持高點，對台灣經濟影響中性。

滙豐銀昨日給出預測，認為美2025年將在3月、6月、9月各降息1碼，目標區間將降至3.5％到3.75％，星展銀則認為美聯邦利率降至4％。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解釋，今年全球經濟仍可溫和成長，人工智慧推動的科技創新投資，可以支持企業盈餘成長，但受到利率波動性擴大，美債殖利率上升，建議中性配置全球投資級債券。

滙豐銀估2025年全球經濟成長率2.7％，美國經濟成長率2.2％，經濟成長具有韌性。