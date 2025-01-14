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壽險雙雄去年新保費逾千億 六大業者合計超過5,000億元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣。圖／聯合報系資料照片
美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣，估計2024年全年整體壽險業新契約保費（FYP）可望突破8,380億元，較2023年大幅成長24.9%；其中，「壽險雙雄」國泰人壽及富邦人壽，2024年全年新契約保費均突破「千億」大關，並較2023年全年呈兩位數增長。

根據各公司公告顯示，六大壽險2024年12月新契約保費收入為650.5億元，寫2022年2月以來、近三年最高水準，且較2023年12月的306.4億暴增逾一倍。

六大壽險新契約保費（FYP）概況
六大壽險新契約保費（FYP）概況

統計2024年全年，六大壽險新契約保費增至5,098億元，年增率達18.7%。據業者估計，整體壽險業界2024年全年新契約保費將逾8,380億元，較2023年全年暴增24.9%。

壽險龍頭國泰人壽繳出亮麗成績單，2024年新契約保費1,541億元，為六大壽險之冠，年成長16%。國壽指出，2024年意外與健康險（A&H）全年新契約保費達128億元、大幅成長31%，帶動新契約的合約服務邊際（CSM）創下900億元的歷史新高。

富邦人壽2024年新契約保費達1,101.8億元，年增16.5%，商品策略持續聚焦長年期繳及保障型商品，個人健康及傷害險較去年成長67%，展現商品轉型成果顯著。

南山人壽2024年全年新契約保費為747.2億元、排名第三，內部以高保障型商品、投資型年金商品、利變壽險商品為銷售主力，此外，2024年投資型商品復售，同樣大舉挹注了整體保費收入。

2024年新光人壽新契約保費641.7億元、名列第四；凱基人壽為579.9億元；台灣人壽則是487.4億元，分居第五及第六。

壽險業者分析，美國聯準會在2024年9月啟動降息循環，壽險公司陸續調高美元利變保單宣告利率，或競推美元利變保單新商品以激勵民眾買氣，進而提升傳統型保單的銷售動能。此外，今年國內外股市維持多頭走勢，加強民眾的投資信心，同樣促使投資型保單銷售由冷轉熱，壽險業保單銷售業績也大舉提升。

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