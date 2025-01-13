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中信奪刷卡王、流通卡王寶座 去年金額突破9300億創高

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

中信銀行2024年奪下「刷卡王」寶座，中信銀行13日公布好消息，該行2024年刷新台灣支付業務紀錄，信用卡累計消費金額達新台幣8,053億元、簽帳金融卡累積消費金額達新台幣1,249億元，雙雙位居市場第一，2024年度累積消費金額為新台幣9,302億元，穩居「刷卡王」寶座；中國信託銀行的信用卡流通卡數、有效卡數及包含簽帳與預借現金手續費、循環信用利息的三大收入，皆維持市場第一，寫下「刷卡王」、「流通卡王」及「收入王」三冠王佳績。

中信銀行表示，「佈局關鍵消費場景」、「拓展多元產品服務」及「深化經營創新支付」三大經營主軸，推升中信卡維持市場領先，隨著台灣支付市場的蓬勃發展，2024年中信卡在各產業消費金額皆有成長，隨著國人出國需求增加，以旅遊、海外消費、餐飲及超市超商的兩位數年成長率最為亮眼。

觀察中信卡友持卡情況則發現，持卡年資在5年以下的新卡友消費佔比近四成，尤為顯著，顯示出中信卡多款的選擇及服務獲得新一代消費者的支持。

為感謝中信卡友，中信銀行也宣布，自2025年2月起，於台北松山機場推出獨家專屬貴賓室服務，中信鼎極卡友可在環亞貴賓室專屬空間享用餐飲服務，提升中信卡友貴賓禮遇品質。此外，適逢農曆春節，中信卡也將推出旅遊、餐飲及超市量販等優惠，滿足卡友節慶期間的購物需求。

展望未來，中信銀行將持續擴大與各產業領導品牌合作，將支付場景與日常生活緊密結合，針對跨境支付需求的增長趨勢，則將擴大應用模式，滿足多元消費需求。中信銀行致力打造無現金支付環境，透過發行完整產品、拓展多元使用通路，以及搭配豐富刷卡優惠，為客戶帶來更優質、更全面的支付體驗，伴隨台灣支付產業發展持續前行。

中信銀行 消費

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