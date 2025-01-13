國銀2024年刷卡金額改寫史上新高 雙巨頭成績單出爐

2024年國銀簽帳成績單改寫歷史新高！國銀前十一月刷破4.26兆元，突破4兆元大關，確定已經改寫2023年全年刷4.19兆元歷史新高紀錄。兩大巨頭北富銀與中信銀提前宣布，去年全年信用卡分別刷破6,000億元以及8,053億元，國銀樂觀預期2024年全年刷卡量上看4.5兆元，或突破4.6兆元。

國銀信用卡2024全年簽帳成績單將在15日出爐，前十一月刷破4.26兆元，以去年每月單月國銀簽帳金額約3,400億元到3,700億元推估，市場估計全年將上看4.5兆元、挑戰4.6兆元，改寫2023年全年刷4.19兆元歷史新高紀錄。

北富銀已經宣布，信用卡2024年全年簽帳金額已經突破6,000億元，較去年同期成長25％，已經創自家歷年新高紀錄，並遠遠超過上年度全年歷史新高4850億元。

國泰世華銀2024年前11月總簽帳金額逾6900億元，已經超越國泰世華銀歷年全年簽帳金額新高，以去年國泰世華銀單月簽帳金額最少刷破500億元推估，推估2024年全年簽帳金額將有機會刷破7400億元、並創新高紀錄。國泰世華銀信用卡海外簽帳金額增加，全年淨手續費收入年成長逾三成，主力信用卡產品CUBE卡累計流通卡數逾600萬張，動卡率亦表現良好。

中信銀累計去年前11月已經刷破7300億元、年成長逾8％，今日公布，2024年信用卡累計消費金額達新臺幣8,053億元，位居市場第一高。目前信用卡業務則在海外消費需求強勁帶動下，手續費收入較2023年同期成長28％。