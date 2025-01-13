快訊

饗饗疑食物中毒案近60人送醫 完整補償方案出爐

壽險業績強強滾！2024年新契約保費年增24.9% 壽險雙雄破千億大關

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

美國聯準會啟動降息循環，壽險業拉高美元宣告利率刺激買氣奏效，壽險保單熱賣，估計2024年全年整體壽險業新契約保費（FYP）可望突破8,380億元，較2023年大幅成長24.9%；其中，「壽險雙雄」國泰人壽及富邦人壽，2024年全年新契約保費均突破「千億」大關，並較2023年全年呈兩位數增長。

根據各公司公告顯示，六大壽險2024年12月新契約保費收入為650.5億元，寫2022年2月以來、近三年最高水準，且較2023年12月的306.4億暴增逾一倍。

統計2024年全年，六大壽險新契約保費增至5,098億元，年增率達18.7%。據業者估計，整體壽險業界2024年全年新契約保費將逾8,380億元，較2023年全年暴增24.9%。

壽險龍頭國泰人壽繳出亮麗成績單，2024年新契約保費1,541億元，為六大壽險之冠，年成長16%。國壽指出，2024年意外與健康險（A&H）全年新契約保費達128億元、大幅成長31%，帶動新契約的合約服務邊際（CSM）創下900億元的歷史新高。

富邦人壽2024年新契約保費達1,101.8億元，年增16.5%，商品策略持續聚焦長年期繳及保障型商品，個人健康及傷害險較去年成長67%，展現商品轉型成果顯著。

南山人壽2024年全年新契約保費為747.2億元、排名第三，內部以高保障型商品、投資型年金商品、利變壽險商品為銷售主力，此外，2024年投資型商品復售，同樣大舉挹注了整體保費收入。

2024年新光人壽新契約保費641.7億元、名列第四；凱基人壽為579.9億元；台灣人壽則是487.4億元，分居第五及第六。

壽險業者分析，美國聯準會在2024年9月啟動降息循環，壽險公司陸續調高美元利變保單宣告利率，或競推美元利變保單新商品以激勵民眾買氣，進而提升傳統型保單的銷售動能。此外，今年國內外股市維持多頭走勢，加強民眾的投資信心，同樣促使投資型保單銷售由冷轉熱，壽險業保單銷售業績也大舉提升。

保費 壽險業

延伸閱讀

金控股去年獲利締造新猷 法人點名看好「這五檔」

沒有保障的焚城？加州洛杉磯大火的住宅「拒保困境」與理賠問題

金控比一比…富邦、國泰、中信 股息可期

外溢保單創新 連結生活圈

相關新聞

VISA認為2025年有五大支付關鍵趨勢 AI阻詐將重塑支付生態系

海外旅遊市場持續升溫，國際發卡組織VISA也著手強化跨境支付的便利性與安全性，Visa今日發布最新報告，提出2025 年...

配合春節連假 查定課徵營業稅案件繳納期間順延

財政部13日表示，配合農曆春節假期，去年第4季（按季開徵）及今年1月（按月開徵）查定課徵的營業稅案件，繳納期間改訂為今年...

虛擬資產專法立法 金管會：6月底前將專法草案報行政院

對於虛擬資產專法草案的立法進度，金管會在向立法院財委會提出的最新報告指出，目前專法草案共有7個章節，包括總則、虛擬資產服...

股匯雙殺 新台幣貶破33元改寫近9年新低

台灣今天上演股匯雙殺，台股盤中暴跌逾500點，失守23000點關卡，新台幣兌美元更是開盤不久，旋即摜破33元整數大關，改...

匯豐看淡日圓 儘管升息2次仍將貶至160日圓兌1美元

美國共和黨總統當選人川普即將於本月20日宣誓就職，受到川普新政帶來的通膨影響，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總...

全盈+PAY 「減碳贏家」 攜手悠遊卡創造低碳生態圈

全盈+PAY獨創「減碳贏家」服務再擴大綠色交通場景，從共享運具（Wemo、Ebike）拓展至大眾運具。即日起，全盈+PA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。