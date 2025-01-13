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配合春節連假 查定課徵營業稅案件繳納期間順延

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部。 聯合報系資料照
財政部。 聯合報系資料照

財政部13日表示，配合農曆春節假期，去年第4季（按季開徵）及今年1月（按月開徵）查定課徵的營業稅案件，繳納期間改訂為今年2月14日（周五）至23日（周日）。

財政部說明，依加值型及非加值型營業稅法第40條、第42條第2項、同法施行細則第45條及稅捐稽徵法第18條規定，去年第4季（按季開徵）及今年1月（按月開徵）查定課徵營業稅案件，稽徵機關原應於今年1月底前填發繳款書送達納稅義務人，繳納期間自今年2月1日至10日止。考量今年1月25日至同年2月2日適逢農曆春節假期，郵局暫停寄送作業，為使繳款書合法送達營業人，並利依限繳納，因此改訂繳納期間為今年2月14日至23日（該日為星期日，順延以24日為繳納期間末日）。

另為方便營業人繳納稅款，提供便利商店、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶、自動櫃員機、信用卡、電子支付帳戶及行動支付等多元繳稅管道，繳納截止日開放至繳納期間末日（即24日）之後3日（即27日）24時，歡迎營業人多加利用。

財政部進一步表示，營業人逾期繳納稅款者，依稅捐稽徵法第20條規定，應自繳納期限屆滿之次日起，每逾3日按滯納數額加徵1%滯納金（最高加徵10%）；逾30日仍未繳納者，將移送強制執行。因此，上開營業人逾今年2月24日繳納稅款者，為逾期繳納案件，將自同年月28日起依法加徵滯納金。該部籲請營業人注意繳納期限並於繳納期間內繳清應納稅款，以免逾期被加徵滯納金並移送強制執行。

財政部提醒已辦理與金融機構或郵政機構約定以存款帳戶轉帳繳稅之上開營業人，應於繳納期間末日（即今年2月24日）在帳戶內預留足額之存款，以備提兌。稽徵機關不會以電話要求確認存款帳戶餘額，請務必小心求證。

稅款 財政部

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