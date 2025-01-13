兆豐證券旺年會跳反詐舞 凝聚全員「詐騙零容忍」決心

農曆春節前夕，兆豐證券一連舉辦三場2025企業旺年會，邀請全省各據點員工同歡，兆豐證券董事長陳佩君及總經理吳明宗帶領經營團隊，除向員工致謝及賀年外，現場特別跳起臺灣證券交易所推出的5D反詐舞蹈，並高喊出反詐五不口訣，展現兆豐證券全員阻詐的決心及行動力。

兆豐金融集團董事長董瑞斌親自出席兆豐證券台北場旺年會，手舉反詐標語，宣示對詐騙零容忍的態度；陳佩君及吳明宗更率領一級主管跳起5D反詐舞，引爆活動一波高潮，為員工帶來滿滿驚喜感，現場氣氛嗨到高點。

兆豐證券近年積極協防金融詐騙，為持續深植企業的反詐文化，旺年會活動亦精心設計融入反詐宣導元素，特別播放兆豐證券最新製作的公平待客系列形象影片，透過鏡頭刻劃出證券業日常服務、關懷客戶的點滴。

兆豐證券表示，打擊金融詐騙是政府目前施政重點之一，亦是兆豐金融集團關注的主軸，兆豐證券視反詐為落實社會責任的一環，持續推動前線同仁協防客戶阻詐，同時擴大對大眾防詐知識的宣導，如舉辦「兆豐育見高年級（新世代）公益列車」系列講座，強化從學生到長者等不同年齡層投資人的識詐能力及風險意識，落實公平待客服務精神，創造金融友善環境。

隨著春節長假的來臨，詐騙集團可能設下更多詐騙陷阱，以電話、簡訊、或社群媒體貼文方式，邀請民眾加入股票討論或推薦群組，以詐取個人財物或個資。兆豐證券因此特別提醒民眾慎防加入股票投資Line群組，許多的投資詐騙都與加入Line投資群組有關，是詐騙集團慣用的手法，如有股票投資的服務需求，應洽經金管會核准設立的合法證券商，拒絕來路不明的消息來源和投資建議；為了守護個人財產，記牢證交所反詐五不口訣：「不接未知來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」。民眾如有相關疑問，可撥打兆豐證券客服電話(02)2351-7017確認，或撥打「165」反詐騙專線檢舉。