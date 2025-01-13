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新台幣急貶 專家：上半年美元續強33元恐成常態

中央社／ 台北13日電

美國經濟太強，打擊市場對聯準會降息的期待，美元指數強勢表態，新台幣兌美元今天爆量重貶，摜破33元整數大關，收在33.119元，改寫2016年3月以來、近9年低點。匯銀人士分析，今年上半年美元續強，新台幣33元恐成新常態。

美國最新公布的就業數據顯示勞動市場保有韌性，市場解讀聯準會降息策略將更保守，甚至「降息無望」，美元指數應聲強彈，進逼110大關。

匯銀人士指出，今天美元強勢表態，加上台股重挫、外資出走及出口商略顯惜售因素影響下，新台幣貶勢加劇，一早摜破33元整數大關後，還來不及踩煞車，又再跌破33.1元。

匯銀人士分析，美國總統當選人川普1月20日上任後，美元短線可能漲多修正，加上時序接近農曆年前，出口商有作帳、發放獎金等實質需求，拋匯動能轉強，將使新台幣匯價獲得支撐，不排除拉回至32元，但放眼今年上半年，33元可能成為新台幣新常態。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠認同上半年新台幣趨貶，他點出2原因，首先，今年美國景氣呈現「開高走低」，經濟表現有利於支撐美元基本面，第二，川普上任應會有一波慶祝行情，加上企業響應「投資美國」策略，將使熱錢回流、搶先卡位；整體亞幣今年上半年都會往貶值的方向走，新台幣也不例外。

到了下半年，陳有忠表示，川普蜜月期已過，市場可能發現雷聲大雨點小，資金回流美國的情況打折扣，加上美國景氣下半年動能放緩等因素，美元漲了一大波段，極大可能向下修正，屆時就是亞幣反彈的契機。

匯銀人士則說，今天貶勢確實比想像中更重，關鍵是市場浮現「降息無望」的聲音，金融市場反應較劇烈，不過本週美國將公布最新通膨數據，緊接著下週川普上任，都可能再次影響市場看法；目前看來，新台幣找不到回頭升值的理由，但貶到哪裡、貶值速度，可先觀察聯準會看法、美元指數走勢，外資及台股表現也是關注焦點。

新台幣 美國經濟 降息

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