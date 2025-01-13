快訊

台積電高雄第4、5廠擴建環評未過 補正說明後將再闖關

沒有保障的焚城？洛杉磯大火的住宅「拒保困境」

輝達總部落腳「南港調車場」？ 台鐵董座杜微開口了

兩大外銀預測2025美國降息！滙豐看3碼、星展僅估2碼

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

兩大外銀認2025年美仍會降息。滙豐銀13日發布2025年經濟展望，估今年美國仍然會降息3碼（1碼為0.25個百分點），星展銀則認為美全年降息僅2碼，低於滙豐銀預估。星展銀解釋，市場的確在警惕川普擔任美國總統後，帶來的通膨風險，料上半年推出新貿易政策機率高，美元與美長債殖利率上半年維持高點，對台經濟影響中性。

滙豐銀給出預測，認為美2025年將在3、6、9各降息1碼，目標區間將降至3.5％到3.75％，星展銀則認為美聯邦利率僅會降至4％，就會停止。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解釋，今年全球經濟仍可溫和成長，人工智慧推動的科技創新投資，可以支持企業盈餘成長，但受到利率波動性擴大，美債殖利率上升，建議中性配置全球投資級債券。滙豐銀估2025年全球經濟成長率2.7％，美國經濟成長率2.2％，經濟成長具有韌性。

她解釋，美國新政府上任後，將會推出美國優先產業政策支持經濟成長，加上關稅與移民政策調整，對美國通膨前景帶來更多不確定性因素，料美聯準會降息步調放緩，但利率仍高於他國，利差支持美元走強到年底。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，川普重新執掌美國總統，貿易與財政政策執行腳步將快於前一次川普時代，料貿易政策將在今年上半年推動，美元與美國長債利率今年上半年將維持在高點，對台灣經濟影響中性。

至於牽動全球股市的日本央行貨幣政策預期，滙豐銀與星展銀，都預期日本央行今年升息2碼，滙豐銀料今年上半年與下半年各升息1碼，屬於溫和升息，為審慎的貨幣政策，即便日本央行升息，與美元利差仍大，日圓對美元年底前將維持在160日圓兌1美元價位，有利日本企業出口，偏高配置日股。

對於韓國，馬鐵英預期今年將會降息2碼，保守看待韓國經濟，出口疲弱，加上全球科技半導體成長速度今年稍微降溫，加上房地產市場疲弱，家庭債務比高，央行升息將增加家庭債務負擔，抑制房地產市場表現，「內需非常弱，與台灣相當不同，保守看待今年韓國經濟」。

對於中國大陸今年經濟成長與貨幣政策，馬鐵英認為，房地產市場危機可控，對其他國家擴散效應有限。范卓雲則認為，大陸將會推出新經濟刺激政策，甚至下調政策利率，應對2025年全球市場不明朗因素帶來的經濟下行風險。

日本央行 美國經濟 降息

延伸閱讀

金控股去年獲利締造新猷 法人點名看好「這五檔」

美國傳人染禽流感死亡 雲林1肉鵝場402隻全撲殺 慎防禽傳人

美國消費者不買單？Stellantis旗下多個品牌銷量下滑

債券殖利率一直飆還能投資？00945B非投等級債相對優勢出現

相關新聞

VISA認為2025年有五大支付關鍵趨勢 AI阻詐將重塑支付生態系

海外旅遊市場持續升溫，國際發卡組織VISA也著手強化跨境支付的便利性與安全性，Visa今日發布最新報告，提出2025 年...

虛擬資產專法立法 金管會：6月底前將專法草案報行政院

對於虛擬資產專法草案的立法進度，金管會在向立法院財委會提出的最新報告指出，目前專法草案共有7個章節，包括總則、虛擬資產服...

股匯雙殺 新台幣貶破33元改寫近9年新低

台灣今天上演股匯雙殺，台股盤中暴跌逾500點，失守23000點關卡，新台幣兌美元更是開盤不久，旋即摜破33元整數大關，改...

匯豐看淡日圓 儘管升息2次仍將貶至160日圓兌1美元

美國共和黨總統當選人川普即將於本月20日宣誓就職，受到川普新政帶來的通膨影響，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總...

全盈+PAY 「減碳贏家」 攜手悠遊卡創造低碳生態圈

全盈+PAY獨創「減碳贏家」服務再擴大綠色交通場景，從共享運具（Wemo、Ebike）拓展至大眾運具。即日起，全盈+PA...

喜迎金蛇年 台新證券四大禮包挺投資人搶先機

台新證券宣布，為迎接金蛇年到來，推出「智慧理財 好運連連」新春限定活動，祭出開戶就送3,600元新春發財金等多樣吸睛優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。