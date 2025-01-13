兩大外銀預測2025美國降息！滙豐看3碼、星展僅估2碼

兩大外銀認2025年美仍會降息。滙豐銀13日發布2025年經濟展望，估今年美國仍然會降息3碼（1碼為0.25個百分點），星展銀則認為美全年降息僅2碼，低於滙豐銀預估。星展銀解釋，市場的確在警惕川普擔任美國總統後，帶來的通膨風險，料上半年推出新貿易政策機率高，美元與美長債殖利率上半年維持高點，對台經濟影響中性。

滙豐銀給出預測，認為美2025年將在3、6、9各降息1碼，目標區間將降至3.5％到3.75％，星展銀則認為美聯邦利率僅會降至4％，就會停止。

滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲解釋，今年全球經濟仍可溫和成長，人工智慧推動的科技創新投資，可以支持企業盈餘成長，但受到利率波動性擴大，美債殖利率上升，建議中性配置全球投資級債券。滙豐銀估2025年全球經濟成長率2.7％，美國經濟成長率2.2％，經濟成長具有韌性。

她解釋，美國新政府上任後，將會推出美國優先產業政策支持經濟成長，加上關稅與移民政策調整，對美國通膨前景帶來更多不確定性因素，料美聯準會降息步調放緩，但利率仍高於他國，利差支持美元走強到年底。

星展集團資深經濟學家馬鐵英認為，川普重新執掌美國總統，貿易與財政政策執行腳步將快於前一次川普時代，料貿易政策將在今年上半年推動，美元與美國長債利率今年上半年將維持在高點，對台灣經濟影響中性。

至於牽動全球股市的日本央行貨幣政策預期，滙豐銀與星展銀，都預期日本央行今年升息2碼，滙豐銀料今年上半年與下半年各升息1碼，屬於溫和升息，為審慎的貨幣政策，即便日本央行升息，與美元利差仍大，日圓對美元年底前將維持在160日圓兌1美元價位，有利日本企業出口，偏高配置日股。

對於韓國，馬鐵英預期今年將會降息2碼，保守看待韓國經濟，出口疲弱，加上全球科技半導體成長速度今年稍微降溫，加上房地產市場疲弱，家庭債務比高，央行升息將增加家庭債務負擔，抑制房地產市場表現，「內需非常弱，與台灣相當不同，保守看待今年韓國經濟」。

對於中國大陸今年經濟成長與貨幣政策，馬鐵英認為，房地產市場危機可控，對其他國家擴散效應有限。范卓雲則認為，大陸將會推出新經濟刺激政策，甚至下調政策利率，應對2025年全球市場不明朗因素帶來的經濟下行風險。