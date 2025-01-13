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富邦證券為首家獲YouTube白銀級創作者獎券商 頻道訂閱數達10萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券YouTube頻道訂閱數達10萬，成為首家獲YouTube 白銀級創作者獎的券商。(富邦證券/提供)
富邦證券YouTube頻道訂閱數達10萬，成為首家獲YouTube 白銀級創作者獎的券商。(富邦證券/提供)

富邦證券致力推動普惠金融，於2024年依據投資人不同的投資階段與需求，並配合時下民眾的觀看習慣，提供優質的影音內容，受到投資人熱烈迴響。富邦證券2024年 YouTube頻道曝光次數年成長達13倍，網友主動影音分享次數年成長率達八倍，訂閱數達10萬戶的里程碑，成為同業第一家獲「YouTube 白銀級創作者獎」肯定的券商。

為拉近投資新鮮人與投資的距離，富邦證券 YouTube 頻道特別製作近40集的「交易指南」系列影音，讓觀眾可以跟著影片，一步一步學會股市交易規則，此系列影音觀看數年成長率近三倍，幫助廣大的投資人降低進入股市的知識門檻。另外，富邦證券 YouTube頻道更邀請人氣啦啦隊Fubon Angels「慈妹」，親自示範下單系統操作，帶領觀眾踏出投資的第一步，影片一上架便在論壇上引發網友熱議。

針對需要投資策略協助的觀眾，富邦證券與政大商學院副院長周冠男教授合作，推出《投資偏誤OUT!》系列影音，結合教授多年研究投資心理學的精華，以實證方式深入淺出解說正確投資觀念、提供具體建議，此系列影音廣受網友喜愛，單支影片最高觀看次數達44萬。由於網路上充斥真偽難辨的投資資訊、不少投資人慘遭號稱「投資達人」和「財經網紅」詐騙，而透過富邦證券YouTube頻道，可協助大眾在投資道路上少走冤枉路。

此外，富邦證券對已有明確投資策略的觀眾，於 YouTube 頻道特別邀請量化交易專家，錄製超過40支的「新一代API」與「XQ程式交易」課程，讓進階投資人提升交易效率。富邦證券將持續推出更多元優質的影音，全面滿足投資人各階段的投資知識需求，幫助投資人創造資產增值的機會。

富邦

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