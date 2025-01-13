虛擬資產專法立法 金管會：6月底前將專法草案報行政院

對於虛擬資產專法草案的立法進度，金管會在向立法院財委會提出的最新報告指出，目前專法草案共有7個章節，包括總則、虛擬資產服務商、VASP（管理虛擬資產平台及交易業務事業）公會、穩定幣發行及管理、管理與監督、罰則及附則。金管會已經預定在今年初邀請專家學者、有關單位及業者召開公聽會，並依外界意見調整條文草案後辦理法規預告，預計於今年6月底前將專法草案報行政院。

金管會也指出，委外單位已經在去年9月底提供條文的草案，金管會已全程參與討論並持續與研究團隊溝通制定VASP專法時應掌握的監理重點，包括業者許可條件、交易人保護、資產保管、市場交易行為規範及產業發展等。研究團隊參考的國家或地區包括了歐盟、日本、南韓、香港、英國、FATF 及 IOSCO 等規範情況。