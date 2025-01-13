VISA認為2025年有五大支付關鍵趨勢 AI阻詐將重塑支付生態系

海外旅遊市場持續升溫，國際發卡組織VISA也著手強化跨境支付的便利性與安全性，Visa今日發布最新報告，提出2025 年的五大支付關鍵趨勢，其中包括AI 防詐與阻詐將重塑支付生態系，尤其生物識別將使身分認證更加簡化，也避免過度依賴一次性密碼（OTP-One Time Password），同時帳戶對帳戶的無卡支付流程，VISA將更進一步引進AI技術阻詐。

Visa的報告也顯示，有高達 73% 的台灣消費者計劃在未來一年內出海旅遊，在亞太區名列前茅，且平均高出8個百分點；而隨著跨境旅遊帶來的支付需求攀升，支付安全的重要性日益凸顯，AI人工智慧在防詐與阻詐領域的應用將不斷深化，也為消費者及商家建立更高標準的交易安全與支付體驗。

Visa台灣區總經理黃慧琴表示，為滿足跨境旅遊熱潮帶來的金流及支付安全需求，Visa持續推動多元的支付型態，提供消費者更多支付選擇，也透過AI科技研發並著眼數據，強化數位支付安全，讓消費者自在暢玩、安心支付。同時Visa將持續分享最新市場洞察，解析未來支付趨勢，並以安全為核心，推動台灣消費者與企業邁向更智慧且便捷的非現金支付時代。