全聯推ATM零錢存款繳費機 今年目標達300家

全聯為擴展多元金融服務，2019年推出到全聯購物可將零錢存進零錢存款繳費機的服務，至今已在全台超過250家全聯門市設置ATM實體零錢存款繳費機，可見全聯積極推動貨幣數位化服務的核心，全聯表示，2025年全聯門市目標佈建國泰世華零錢存款繳費機達300家。

除舊佈新迎接農曆年，全聯表示，身為全民超市，除滿足日常採買需求，也擴展多元貼心金融服務。除了行動支付PX Pay之外，2019年攜手國泰世華銀行(以下簡稱國泰世華)展開ATM零錢存款繳費機設點，至今已在全台超過250家全聯門市設置ATM實體零錢存款繳費機，到全聯購物就可以將零錢存進零錢存款繳費機，將財富化零為整，再使用PX Pay支付，提升生活便利性，也落實全聯積極推動貨幣數位化服務的核心。

根據內部統計，目前超過250家全聯門市設置國泰世華ATM零錢機，不僅是國泰世華ATM零錢存款繳費機駐點的首家超市通路，亦是擁有最多零錢機的零售通路。佈機門市主要考量商圈屬性，集中在人流密集度高，鄰近夜市或校園周邊，零錢機的熱門使用時段在下午和下班後，到全聯採買即可享受ATM便利金融服務，無須請假或犧牲午間休息時間至分行辦理，1元、5元、10元、50元硬幣皆可存進零錢機，每次投入硬幣以100枚為上限，零錢機門市可透過PX Pay查詢，到全聯採買還能存錢，想存就存，方便又省時。

到全聯存零錢還能賺優惠，2025年1月13日12點至2025年1月24日11:59:59，到全聯指定門市內的國泰世華ATM實體零錢存款繳費機，完成零錢存款一筆，即可獲得「8元開運購物金抵用券」，限量68,888份，每個交易帳號限領一次，數量有限，送完為止，2025年1月13日至2025年2月15日憑券上QR Code即可到全聯全台門市櫃台消費折抵使用。

隨手存零錢也能響應ESG永續風潮，國泰世華配合政府便民政策，設置ATM零錢存款繳費機，為國銀當中數量最多，除了提供民眾零錢存款與繳費服務之外，同時也協助中央銀行回收硬幣，降低央行鑄造新幣成本，並取得ISO14067碳足跡盤查認證，1年可減少約1.7座大安森林公園吸碳量，落實減碳環境永續。2025年全聯門市目標佈建國泰世華零錢存款繳費機達300家，為永續貢獻一份心力。