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限量3.3萬瓶發財水！永豐銀熱搶 春節前3日換新鈔　

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
今年農曆春節前三個營業日（1月22至24日），民眾可前往永豐銀行全臺125家分行換新鈔、領取限量發財水等蛇年開運好物。業者提供
今年農曆春節前三個營業日（1月22至24日），民眾可前往永豐銀行全臺125家分行換新鈔、領取限量發財水等蛇年開運好物。業者提供

新春財蛇到！為迎向財富永豐的蛇年新氣象，永豐銀行特別為客戶推出開運「蛇年四寶」－發財水、迎福春聯、聚寶袋以及發財糖，為美好豐饒的一年注入新活力。永豐銀行表示，2025年農曆春節前三個營業日（1月22至24日），民眾前往永豐銀行全臺125家分行，辦理包括換新鈔等各項臨櫃業務，即可免費領取限量發財水、迎福春聯等開運好物；各分行營業大廳亦提供添福發財糖，讓客戶吃甜甜過好年，為新年討個好采頭。

富貴財蛇迎新年，全臺限量3.3萬瓶發財水。永豐銀行表示，今年準備約33,000瓶發財水，將於全臺125家分行各發送每日限量88瓶發財水；蛇年發財水的瓶身色彩活潑，設計元素包括身鑲金幣的喜慶紅蛇與財富金蛇，象徵蛻變更新為新年帶來新契機，財蛇圍繞在滿植蘋果（平安）、鳳梨（旺來）、金桔（吉利）以及石斛與蝴蝶蘭（喜福）的花果園，寓意繁盛豐饒；與發財水設計元素相同的迎福春聯題字「財富永豐」，意涵為祝福客戶迎向富貴豐年。

DAWHO換匯，加碼抽16,888元現金回饋。同時，永豐銀行「大戶DAWHO數位帳戶」同步推出春節換匯活動「畫蛇匯添財」，13日起至3月31日，於活動頁面完成登錄，並透過DAWHO完成新臺幣換外幣任務（不限幣別），即有機會獲得最高新臺幣16,888元現金回饋；DAWHO加碼推出多檔外幣優惠活動，包括換外幣存定存限時最高年利率10.5%與線上換匯最高減6分等優惠，協助客戶規劃年終獎金或海外旅遊金。此外，DAWHO自1月15日至2月14日開放「紅包轉帳」功能，透過DAWHO APP設定紅包金額與數量，可將網址連結傳送親友，互相送紅包、搶紅包分享喜氣。詳細資訊請查詢永豐銀行官方網站及DAWHO活動網站。

永豐銀行 紅包

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