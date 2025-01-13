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引導保險資金投入深度節能 壽險公會下設公建組研商

中央社／ 台北13日電

台灣拚2050年淨零碳排目標，政府擬引導壽險資金投入能源技術服務業（ESCO產業）。壽險公會今天指出，近期政策研究小組下設公共建設分組，討論有關修正法規、風險係數，和壽險業者可能面對的困難研擬相關建言。

國家氣候變遷對策委員會去年提出「深度節能行動方案」，帶動公私部門進行深度節能。金融業做為資金提供者，金管會提出在資金安全運用為前提下，引導部分壽險業自有資金投入ESCO產業的可能。

壽險公會說明，為響應國家政策及主管機關放寬法規的用意，近期公會政策研究小組下設公共建設分組，以「修正公共建設相關法規」、「風險係數」及「就目前已投資公共建設所的困難需求政府協助」等議題為主軸，研議相關建言。

壽險公會表示，有關修正公共建設相關法規部分，包含建議放寬如廢水處理、水循環利用等綠能或節能的基礎建設投資，希望以直接或透過創投、私募基金等間接投資的方式，達成壽險業資金協助相關產業轉型升級。

壽險公會強調，也將與保險業者進行投資所面臨的困難，或有待政府協助的事項彙整後與相關主事機關溝通。另外，各家壽險業者也將秉持穩健及風險胃納的原則自行評估投資ESCO產業的可行性。

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