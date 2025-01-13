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匯豐看淡日圓 儘管升息2次仍將貶至160日圓兌1美元

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（右）表示，除日本央行外，預計主要央行今年將進一步降息。圖/仝澤蓉攝影
滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲（右）表示，除日本央行外，預計主要央行今年將進一步降息。圖/仝澤蓉攝影

美國共和黨總統當選人川普即將於本月20日宣誓就職，受到川普新政帶來的通膨影響，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲表示，將進一步支撐美元走強，但匯豐對於聯準會今年降息預期仍維持三次，儘管日本銀行可能升息兩次，但美日利差仍大，日圓今年進一步走軟，滙豐看淡日圓，年底會進一步貶值至160日圓兌1美元價位。

滙豐銀行13日舉行2025年第1季投資展望，范卓雲表示，川普的主要政策，包括緊收移民和增加關稅，帶來的重要影響是對通膨的預期，以及對央行政策的影響，滙豐預料全球央行仍有空間下調政策利率。

在美國方面，預料1月聯準會將按兵不動，等到3月會再次降息1碼（0.25個百分點），6月、9月分別降1碼，美國聯邦基金利率的目標區間將降至3.50%至3.75%。

滙豐預料美元對其他市場貨幣都會走強，主要是因為美元利差和全球資金流，特別是川普鼓勵供應鏈重回美國本土，將會帶動資金流向美國，也會支撐美元。

范卓雲表示，之前日本銀行的升息行動帶來外匯跟股市很大的震動，美國大選之後，日銀在12月那次央行會議已轉為審慎；滙豐預測日銀今年溫和升息二次，分別在上下半年各1碼。

儘管美國降息，日本升息，美日利差縮小，但是美元利率仍遠高於日圓利率，且美國經濟成長今年維持正面，導致日圓會處於相對弱勢，因此預測日圓年底將來到160的價位。

日圓

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