全盈+PAY 「減碳贏家」 攜手悠遊卡創造低碳生態圈

全盈+PAY獨創「減碳贏家」服務再擴大綠色交通場景，從共享運具（Wemo、Ebike）拓展至大眾運具。即日起，全盈+PAY聯手悠遊卡，凡於全盈+PAY APP中「減碳贏家」綁定記名悠遊卡，就可在日常生活中實踐減碳行動與綠色消費，個人減碳累積達指定門檻還可兌換Apple Watch Series 9手錶、造型悠遊卡、電子書購書折抵金等多項減碳禮。

全盈+PAY「減碳贏家」自去年5月啟用以來，已累積約36公噸減碳紀錄，相當於省下約235,000個塑膠瓶，使用人數近10萬人，期待在悠遊卡每年活躍卡數超過1,300萬張的導流下，拉升「減碳贏家」活躍人數，冀望今年使用人數可衝上25萬。

根據2024年國家溫室氣體排放報告指出，2022年能源部門排放占94.25%，其中能源產業占比最高66.36%，次為運輸12.68%，其中運輸碳排有九成以上來自公路運輸。在台灣，汽、機車普遍是大眾使用的代步工具，碳排約占公路運輸碳排六成多。

全盈+PAY宣布攜手悠遊卡公司提升綠色交通永續力，全盈+PAY會員於「減碳贏家」綁定本人記名悠遊卡，凡搭乘大眾運輸工具即可累積個人減碳紀錄。全盈+PAY總經理劉美玲表示，隨著氣候威脅愈趨嚴重、環境意識逐漸提升，企業積極減碳同時，也設法帶動個人打造低碳生活，減碳贏家正是扮演綠色企業與推動消費者減碳的雙重角色。此次全盈+PAY與悠遊卡公司合作，再擴大綠色交通場景，包括捷運、公車客運、火車、高鐵及Youbike，期待透過悠遊卡每年超過1,300萬張的活躍卡數，為減碳贏家導入更多用戶。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，悠遊卡擁有全台八成以上的交通運具使用覆蓋率，透過悠遊卡來進行交通運具碳排放統計，是悠遊卡以自身數據力推動ESG、落實減碳永續的利器，也讓用戶隨時掌握自己搭乘交通運具的碳排和減碳量，現在悠遊卡結合全盈+PAY減碳贏家計算減碳紀錄，培養用戶在日常中習慣低碳的生活模式，期許未來達到1+1大於2的減碳成效。

「減碳贏家」持續積極廣納食衣住行育樂各領域的永續生態夥伴，並在悠遊卡站點加入後，支付場域增加至3萬5千多處，大幅擴建消費者的綠色低碳支付生態圈。此外，也與萬事達卡無價星球聯盟（Priceless Planet Coalition）合作參與全球植樹復育計畫，鼓勵消費者積極採取行動以應對氣候變遷。劉美玲說，現階段減碳贏家的服務場景已跨足金融、零售、科技資訊、化妝品製造與交通運輸等產業，期待更多企業加入。

減碳贏家用戶只要在指定場景消費或使用服務，透過全盈支付系統分析消費品項及行為，經由數據資料中心運算後，計算出相應的減碳紀錄，不僅協助用戶掌握個人碳足跡並累積個人減碳紀錄，同時當減碳累積達指定門檻還可換取減碳驕傲禮，如用戶個人減碳紀錄若累積達0.3公噸，就可兌換Apple Watch Series 9碳中和手錶一支。