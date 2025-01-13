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喜迎金蛇年 台新證券四大禮包挺投資人搶先機

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
台新證券。記者林伯東／攝影
台新證券。記者林伯東／攝影

台新證券宣布，為迎接金蛇年到來，推出「智慧理財 好運連連」新春限定活動，祭出開戶就送3,600元新春發財金等多樣吸睛優惠，讓投資人在臺股春節休市期間，仍能掌握全球財富良機，以最佳狀態迎接新一年財富挑戰。

台新證券表示，台股今年春節期間休市長達11天，但全球金融市場仍持續運作。為滿足投資人需求，特別提供海外債券與期貨商品的全天候交易服務，在休市期間也能無縫接軌國際市場，把握跨境投資機會。

此外，美國總統川普即將於1月20日就任，預料經濟政策將帶動市場波動。台新證券建議投資人布局投資要趁早，並趁勢祭出四大豐厚優惠，邀請新舊朋友一同參與市場。

台新證券「智慧理財 好運連連」送出新春四大好禮：一、線上開戶送3,600元發財金，可折抵下單手續費，邀請新朋友體驗24小時線上開戶服務；二、不限用途款項借貸，靈活調動資金再享額外獎勵金。

三、買進海外債券或期貨有機會獲得iPhone 16等Apple產品；四、到6月底前，現貨交易金額每達5,000萬就享抽獎機會一次，有機會將夢想百萬座駕帶回家。限時優惠自即日起至2月底，豐厚好禮助投資人開戶交易雙贏。

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