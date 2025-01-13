街口支付祭開春四大優惠 春節採買、旅遊等最高15%回饋

瞄準民眾農曆春節採買年貨、返鄉交通、出國旅遊、休閒娛樂需求，街口支付（JKOPay）1月起推出四大新春優惠活動，包括「過年遊戲儲值最高回饋10%」、「旅日支付無腦享9%」、「街口年貨大街領券最低88折」，並正式公布2025最新會員等級權益，民眾可先前往各活動頁領券，即日起至2月2日於台灣與日本數百萬間適用通路消費享最高15%回饋，達尊爵會員等級再領每月專屬優惠券。

街口支付內部數據統計，農曆春節及寒假期間為各大遊戲品牌最熱門付款時節之一，2024年2月遊戲品類交易額就較前月成長5成，對此街口支付首次推出春節期間遊戲、直播平台儲值回饋，民眾1月23日至2月2日於超過50家遊戲品牌及直播平台儲值並使用街口付款，享筆筆最高10%回饋。

交通部觀光署統計，2024年1至10月有36%出國旅客前往日本，高達504萬人次創下歷史新高，街口支付也發現2024年第4季日本跨境交易額與筆數較去年同期成長5倍，其中交易額最高地區為東京、大阪、沖繩、京都、福岡、北海道等地，並以家電量販店（如BicCamera）、藥妝店（如松本清、Cocokara Fine）、服飾品牌（如 UNIQLO）、機場免稅店、各大百貨與outlet、日本環球影城為最熱門交易店鋪。

著眼民眾旅日需求持續升溫，街口支付再祭出2025旅日支付優惠，使用街口付款不限金額即享5%街口幣回饋，即日起更支援綁定台新街口聯名卡於日本消費，除了享筆筆1%街口幣回饋無上限，也免收1.5%海外交易手續費，提供民眾更多元且實惠的付款選項，提醒民眾每月1日起於日本數百萬家適用通路消費，搭配指定付款工具享最高9%優惠。

此外，街口支付推出2025年度最新會員等級權益，全街口會員於每月5號會員日指定時段消費享最高4.5%街口幣回饋，而尊爵會員每月更享有於EZTABLE預訂凱菲屋、欣葉日本料理、漢來海港、島語、NAGOMI和食饗宴等各大知名餐廳8折街口券，以及愛奇藝訂閱優惠、各活動限量街口券、每月即享券折扣等眾多專屬權益，也提醒用戶搭配指定付款工具再享回饋，包括台新@GoGo 卡最高3%台新Point（信用卡）回饋、台新街口聯名卡筆筆最高3% 街口幣無上限、街利存帳戶最高2.5%街口幣、街口帳戶1%街口幣無上限。