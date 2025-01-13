立委提議邀輝達來台掛TDR 金管會：有相當難度

立法院財政委員會立委今天前往台灣證券交易所視察創新板業務，立委羅明才表示，台股要上看3萬點，提議證交所可邀請輝達（NVIDIA）來台掛TDR（台灣存託憑證）。

金管會證期局長張振山回應表示，要讓輝達到台灣掛TDR，這牽涉與美國政府溝通，有相當難度；但可透過創新板，讓更多海外的AI供應鏈公司來台上市。

立委賴士葆詢問，證交所最近推出創新板2.0，與現行上市櫃、興櫃有何不同。證交所董事長林修銘表示，創新板2.0最重要是取消合格投資人限制，合格投資人從原本約30萬人，大幅放寬到全市場約1300萬投資人，投資人只要簽署風險預告書即可交易。

據證交所初步統計，創新板2.0自今年1月6日上路以來，短短1週，創新板的日均成交量從原本的150萬至160萬股，已迅速提升到200萬至300萬股，成交量有效放大。

創新板2.0希望留住原本有意到海外上市的台灣新創公司在台灣上市，也希望成為「亞洲創新板」，吸引亞洲或更多海外的新創公司來台掛牌，幫助台灣成為創新產業的新聚落。

證交所總經理李愛玲補充說明，相較於上市、上櫃和興櫃屬於多層次市場，希望幫助不同規模公司進入資本市場，創新板更強調創新性，必須通過創新性審查，7位專家審查創新要5人同意，甚至比上市審查還嚴格，就是希望能做出特色。

林修銘表示，2024年台股表現亮眼，加權股價指數漲幅28.47%，在全球主要證券市場僅次於那斯達克（NASDAQ），為亞洲第1、世界第2。全體上市公司股價淨值比（PBR）提升至2.50、本益比達到21.36倍，也充分展現企業價值。未來希望藉由創新板2.0，把這股台灣資本市場的豐沛能量，引導鼓勵具未來成長性的新興產業公司。

證交所表示，2024年申請IPO（初次公開發行）的上市公司總共有31家，其中6家在創新板掛牌；2025年希望申請IPO上市公司能達到40家，其中15家為創新板。