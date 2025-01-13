立委促證交所上市 全民共享果實？金管會提兩大困難點

財委會今早視察證交所，立委賴士葆說，是否可讓證交所上市，獲利果實由全民共享？金管會主委彭金隆坦言，證交所背負市場監理、與公益政策兩大角色，這些角色短期無法釐清與切割前，要讓證交所上市很困難。

彭金隆說，證交所歷史背景就非純然商業的交易所，關鍵原因有二，一、證交所負責上市櫃公司監理，也負責建立和管控ESG制度，某種程度這是政府公權力的一部份，金管會人力和資源有限，尤其市場蓬勃發展，需要證交所幫忙管理市場。

二是，證交所也擔負著公益政策的角色，例如2024年10月成立一站式的資本市場服務團，就是請證交所幫忙，若是一般純商業公司是很難做到的。

他說當這兩大角色無法釐清和切割前，證交所要變成全然上市公司是還有一段很大距離，現階段要推動證交所上市是有困難。

目前證交所可以透過資源回饋達到相同效果，若要列為長遠目標，從市場穩定性來看，這需要從長計議。

但最終財委會仍要求，金管會需在3月1日前提出證交所上市可行性的評估報告。