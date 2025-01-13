政策＋資金雙引擎！瑞銀預測大陸A股2025年具上行空間
第二十五屆瑞銀年度大中華研討會（UBS Greater China Conference 2025）13於上海登場，瑞銀證券中國大陸策略分析師孟磊分享，2025年A股市場持樂觀態度，預計在盈利反彈、政策推進和資金面改善等將推動市場上行。策略上，建議先關注大盤，隨著市場反彈再增加成長股的配置。
孟磊分析，2025年A股滬深300的盈利增速預計在6%左右，比2024年略有提升。金融板塊的盈利增長相對穩定，而非金融板塊的增長則與名義GDP增速密切相關，而企業收入增速有望改善，將對A股市場的盈利形成正面支持。
政策層面上，積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策將為市場提供支持，而今年的財政政策也將非常積極，此外，貨幣政策的寬鬆將促使信貸增長，進一步推動經濟活動和市場表現。
在估值方面，A股市場目前處於五年均值下方，股權風險溢價處於歷史均值上方，顯示出市場具上行的潛力。與全球新興市場相比，中國A股的估值折價也為市場提供上揚空間。
資金面上，個人投資者的參與度增加，融資餘額處於高位，顯示出市場的活躍度。此外，長期資本如保險資金也在不斷流入市場，將為市場提供穩定的支持。
結構性改革方面，A股市場正從融資導向轉以投資者為本，分紅和回購的增加顯示出市場對投資者的重視。國有企業的市值管理和治理改善也將推動市場的長期發展，整體上A股市場仍可期。
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