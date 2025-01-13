立委喊輝達掛 TDR 讓台股奔三萬點？金管會說很難

財委會13日早視察交易所，立委羅明才、賴士葆提及，證交所是否可爭取輝達（NVIDIA）等AI指標公司來台上市發行TDR（台灣存託憑證）增加台股動能？證期局長張振山說，這涉及和美國溝通「有困難」，證交所已透過創新板，讓數位、通訊、AI產業上市，讓這些產業可以在台發展。

羅明才說，輝達來台發TDR，一定可以讓台股上三萬點，賴士葆也說，若只是一個供應鏈，很難讓大家看得清楚。

張振山說，單抓輝達等個別龍頭回台做TDR，涉及與美國政府溝通「這會有困難」，目前證交所變通方式是透過創新板，讓數位、通訊或AI產業來台上市，等於透過創新板吸引這些新創公司，取代個別龍頭做TDR。

證交所董事長林修銘也說，事實上，輝達很大供應鏈廠都已經在台灣上市了，台股也因為輝達創造了很多市值，這已經是產業實力。

金管會主委彭金隆也坦言，鼓勵創新並非只有台灣在做，是整個區域和全球都競爭，例如日本香港新加坡都有類似創新板塊。

上市是全球競爭過程，創新板開放並非只是與一般版差別，是希望台灣創新之國能夠有更多機會，「讓我們自己的新創，甚至可以吸引區域、全世界新創都在台灣上市，對鼓勵整個新創發展是有積極的功能」。