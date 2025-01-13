股匯雙殺 新台幣貶破33元改寫近9年新低
台灣今天上演股匯雙殺，台股盤中暴跌逾500點，失守23000點關卡，新台幣兌美元更是開盤不久，旋即摜破33元整數大關，改寫近9年新低。
美國公布就業報告優於預期，打擊外界對今年降息的期待，美股10日受挫，美元指數受到鼓舞，續展凌厲升勢，進逼110大關。
美元強勢壓境，加上台股下挫，新台幣今天開盤後，迅速貶破33元大關，且貶勢持續擴大，最低觸及33.132元、重貶逾1.6角，改寫近9年新低價，前次見到33元，已是2016年3月的事。
匯銀人士表示，上週新台幣距33元只剩半步之遙，今天正式貶破33元在預料之中，後續美元是否真能挑戰110，以及出口商拋匯動能，攸關台幣後續走勢，但整體而言，方向還是往貶值之路前進。
台股方面，由於美股下挫加上春節長假前賣壓調節，今天開高走低，一度下殺逾500點。
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