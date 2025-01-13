搶人才！六大壽險2025年增員目標衝21,100人

2025年展望新局，壽險業持續壯大業務團隊，紛紛透過業務制度改革、校園徵才、鼓勵斜槓等方式，爭取新血加入，而六大壽險公司也提出2025年增員目標人數，總計達21,100人。

各大壽險公司積極出招搶才，據各公司統計，六大壽險公司2024年累計新聘人數達到14,958人（南山人壽、國泰人壽統計至11月底），其中，富邦人壽去年新聘人數4,588人，總業務員人數18,043人，2025年外勤業務增員人數目標預計5,000人；南山人壽2024年截至11月登錄約4,100人，總登錄人數逾33,000人，2025年預計招募4,500名外勤業務；國泰人壽截至11月止，新登錄人數3,010人，總業務員人數23,314人，2025年預計招募4,500人。

新光人壽2024年約有850人登錄，總業務員達14,700人，2025年業務增員人數目標3,000人；凱基人壽2024年登錄1,800人，總業務員登錄數16,500人，2025年增員目標約2,500人；台灣人壽2024年新登錄人數610人，總業務員人數達7,700人，2025年台壽徵員目標人數則為1,600人。

為了吸引新血加入，壽險各出奇招，新壽2025年針對18至25歲的年輕世代推動「新賓計畫」，透過職場參訪、新世代青年領袖營等活動，讓年輕人找到可以實現夢想的舞台。而針對壯世代轉職，規劃一系列線上線下課程，幫助無痛轉職；南山人壽業務員增員以招募年輕族群為目標策略，深入校園積極培力青年並舉辦各式活動，擴大南山人壽在年輕族群的品牌心占率。

台灣人壽推出「新世代財務補助專案」，協助年輕人在加入業務團隊時擬定業務目標，依照專案所訂定的達成每月業績數，可以在佣金之外獲得更高的報酬，2年最高可領取75萬元財務補助金，另外，還推出「Fun心培育計畫」，提供線上轉線下的資源，讓新人不愁沒客戶；富邦則持續推動「校園人才培育銜接計畫」，拉近學生畢業後與就業市場的距離外，更積極透過員工口碑行銷，提供豐厚的推薦獎金，鼓勵內部同仁舉薦優秀人才加入公司團隊。

國壽推出兩大計畫，「PSA領航新秀計畫」屬專職求職者新人育成獎勵計畫，提供新人超過30萬的額外達標獎金。在完善的職涯發展藍圖、獎勵制度、豐富資源挹注下，已有不少新人職級晉升，年薪超過百萬。「π高登計畫-CA斜槓業務員」，提供已有正職工作者兼職金融保險業的工作機會。凱基壽則針對中高年齡有意轉換跑道者，提供量身打造財補專案，首年收入有望破百萬。