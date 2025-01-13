配合2030雙語政策 兆豐銀全台分行提前達標全面雙語化

近年來政府推行新南向政策及大量觀光客來訪台灣，為提升國際化與競爭力，政府積極推動2030雙語政策，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行自2019年起規劃建置雙語分行，於2024年底提前完成100%，達成全台108家分行全面雙語化目標。

兆豐銀行國內各分行營業廳內所有的公告欄、指示牌及各式申請表單已加列英文標示，當外國朋友洽辦業務時，能夠一目了然中英文標示及指引，於辦理業務時的表單上也能以英文閱讀相關申請文件。另人員訓練部分，每家分行於雙語分行建置期間皆聘請英文母語人士擔任英文教師，分別透過實體或線上之方式進行專業的語言訓練，以銀行業常用之英語訓練教材及英語對話溝通，提升行員閱讀及口說能力，因此，每家分行皆有一定比例的行員具有英語能力，可為使用英語的客戶提供完善的金融服務，展現兆豐銀行國際化的金融服務能力與行動力。

兆豐銀行為落實金融友善，提供無障礙的金融服務，致力配合各種不同族群的需要，其中雙語分行係為減少外國朋友於金融機構洽辦業務時之語言障礙。除雙語服務外，兆豐銀行陸續導入更多適用不同族群的友善環境和設備，如：第二輔助螢幕ATM、無障礙語音功能之ATM加裝感應報讀設備、樂齡服務及導盲犬友善標示等。此外，隨著高齡化社會來臨，伴隨著失智人口的增加，兆豐銀行全台108家分行也與各地縣市政府簽署完成加入失智友善組織，分行行員成為失智友善天使，期能由兆豐銀行自身做起，持續關懷身心障礙、高齡及失智等族群，在社區中發揮力量。

兆豐銀行目前已達成全台各分行雙語化建置，未來將持續培育人才，每年定期舉辦外語訓練課程，提供行員精進語言能力的管道，兆豐銀行戮力創造更加友善的「雙語環境」及「雙語人才」，以提供外國客戶更優質的專業金融服務，提升台灣金融服務國際化。