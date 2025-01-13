富邦金控聯合徵才6700位 聚焦數據科學與金融科技

富邦金控（2881）2025年聯合徵才計畫正式展開，今年度金控暨各子公司預計招募6,700位金融人才，職缺類型除銀行法金與個金儲備人才、壽險業務、證券營業員、產險通路及營業人員外，更鎖定金融創新、資訊科技、數據科學等金融科技專業人才，加速儲備數位、數據人才。而每年詢問度最高的「富邦MA計畫」，預計招募28組、逾60名儲備幹部，職缺需求橫跨金控、銀行、人壽、產險、證券、投顧、期貨、投信、海外等事業單位，為業界最多元與最寬廣的職涯舞台。同時，富邦金控及旗下各子公司亦持續推出實習計劃，實習生可善用暑期或在學期間參與金融實務運作，為職涯奠定良好基礎，歡迎校園菁英踴躍參與。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，並連續16年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。在追求經營績效的同時，富邦金控亦致力打造多元共融的幸福友善職場，每年投入近1.5億元生、育補助，提供每胎新生兒10萬元補助及6歲以下子女每年2.4萬元津貼，及優於法規的有薪產假、產檢假、陪產檢及陪產假。另提供員工持股信託制度，參與之員工可依職等與公司100%相對提撥之金額購買富邦金控股票，約有近九成員工參加，2025年更全面升級，增設職等級距並全面調增各級距提撥金額，預計每年累計提撥公提金達8億元、增幅逾六成，希望持續成為有志投入金融業人才的最佳選擇！

每年備受矚目的「富邦MA計畫」2025計畫亦已展開，透過投注銀行、證券、保險等跨領域學習資源及跨部門輪習、專案參與及重要任務指派，協助潛力新秀成為組織永續發展所需各領域專家及領導者，並提供兩年兩次升遷及首年即挑戰百萬年薪的機會。

韓蔚廷並表示，富邦MA計畫迄今已邁入第21年、培育數百位菁英遍布金控及各子公司，表現傑出的富邦MA均已嶄露頭角，擔任事業單位總經理、人壽投資單位副總經理及海外銀行金融市場、證券財管商品、產險數位發展、投信研究部門等單位主管。以台北富邦銀行為例，由於近年積極開拓海外市場，外語能力佳、學習速度快、且對不同文化環境適應性強之MA即是海外人才儲備的生力軍；除於培訓計畫期間就有機會至海外分行輪習或出差，近年已有多名MA於培訓計畫後即外派至不同海外分行。歡迎對金融業具有企圖心且樂於挑戰自我的優秀人才加入。

富邦金控持續藉由「Fintech 3T」：內部交流競賽（Techathon）、大型科技主題演講（Talk）、創新科技媒合會（TechDay），掌握金融科技與AI新趨勢，結合金控與子公司力量，共同積極推動數位轉型。不僅逐步實踐「金融安全數位轉型藍圖」的目標，亦積極舉辦微軟M365 Copilot黑客松競賽，鼓勵員工運用AI數位工具，針對工作內容與流程提出創新解決方案。2024年生成式AI（GenAI）黑客松內部競賽的獲獎團隊中，MA於前三名次團隊扮演關鍵角色，充分展現數位應用與創新活力。特別歡迎有志投入金融創新、數位科技發展的各路好手，務必把握富邦金控為新鮮人規劃的MA培訓制度，在金融業獲利龍頭一展長才。

2025年富邦MA職缺需求橫跨各事業單位，職缺類型重點包含經營管理、法人業務、投資研究與交易、數據科學、數位金融與金融商品等，例如：富邦金控、台北富邦銀行、富邦人壽與富邦證券持續募集數據科學潛力新秀；富邦人壽、富邦投信與富邦投顧招募投資管理研究菁英，號召對產業、個股、總體經濟、資產配置、海外不動產投資等研究領域有熱情的人才加入；台北富邦銀行、富邦證券及富邦期貨則持續需求對培養服務法人客群之業務人才；台北富邦銀行與富邦證券亦徵求嚮往數位金融、金融商品設計與行銷專業的求職者；富邦產險則鼓勵企業保險與個人保險之全方位經營管理人才踴躍參與甄選；富邦華一銀行則歡迎優秀人才挑戰海外舞台！

2025年富邦MA計畫共規劃招募28個組別，包括：富邦金控（數據科學組、經營管理組）；台北富邦銀行（法人客群組、法人產品組、金融行銷暨商品組、金融交易組、消金暨信用卡組、財富管理組、數位金融組、數據科學組）；富邦人壽（金融科技組、數據科學組、通路營運組、經營管理組、投資規劃組、海外REIT個股研究組）；富邦產險（經營管理組）；富邦證券（法人業務組、數據科學組、數位金融組、金融交易組、金融商品組、經營管理組）；富邦投信（基金投資組）；富邦期貨（法人業務組、數位經營組）；富邦投顧（投資研究組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。

富邦金控2025年MA招募甄選已於富邦人才招募網正式公告，履歷收件自即日起至2025年3月31日止，詳細招募活動及徵才資訊，請關注「富邦金控-人才招募網-儲備幹部MA專區」（https://www.fubon.com/financialholdings/hr/FubonMA.html）；並加入Facebook「富邦MA」粉絲團（https://www.facebook.com/FubonMA/），隨時掌握富邦MA招募的最新動態。