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高雄特區OBU經紀牌照 擬試點開放

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會推動亞洲資產管理中心，意外挑起金融業跨業競爭的敏感神經。知情人士透露，有民營大型銀行提案取得「證券受託買賣執照」，也就是所謂的經紀業務執照服務高端客戶，引起券商激烈反對。金管會主委彭金隆上周找相關業者開會協調，最後可能會採取在高雄亞灣的財富管理特區，試點開放銀行的ＯＢＵ（國際金融業務分行）可取得經紀牌照，接受境外客戶下單作證券等金融商品的買賣服務。

據悉，雖然金管會提出折衷方案，但不少券商認為「真正的戰場在一年後」。彭金隆在會中指出，即使開放也僅限亞灣特區試辦，將在一年後檢討。

也因此券商仍嚴陣以待，尤其是該執照屆時一年之後會否開放到全體國銀的ＯＢＵ（國際金融業務分行），跨過券商的底限，連ＤＢＵ（國內分行）都開放經紀執照。

這場會議上周二舉行，會議從上午開到中午，歷經四個小時的「激烈討論」，由彭金隆主持，銀行局長莊琇媛、證期局長張振山列席，中信、國泰、富邦、玉山、兆豐、一銀等六家大型金控旗下銀行高層與會，券商公會理事長陳俊宏也與十多家大型及中型券商高層出席，不少券商更派出總經理層級；銀行公會則由秘書長王聰明出席。

據指出，會中還出現同一金控旗下的銀行、證券不同調的場景。相關人士轉述，全體券商對此激烈反對，一來認為妨害金融監理的分業管理原則，另外，銀行客戶有下單證券買賣的需求，但券商的客戶有存款需求，「是否可開放存款執照給券商？」此外，有券商建議到券商開立「綜合帳戶」，由銀行作為證券輔助人為客戶下單。

有券商指出，開放銀行取得經紀執照對大型券商頂多是割一塊肉，對許多中小券商卻是生死存亡的挑戰。

銀行業者則說，因為沒有經紀業務執照，高端商品的審查程序得花二至三周，況且因為沒有經紀牌照，只能用信託平台銷售，因此客戶買的金融商品「只有受益權，沒有所有權」。

金融圈人士指出，銀行爭取經紀業務執照，和近兩年來投資市場大熱有關，而且同一種商品，券商的確因為承作經紀業務，對客戶有更大的報價彈性。然而，券商對市場敏銳度較銀行高，一旦市場反轉，銀行取得經紀牌照後能否擔得起更大的風險，也是挑戰。

券商 客戶 彭金隆

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